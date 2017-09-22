Росреестр Башкирии ослабит давление на бизнес

Росреестр Башкирии сократит число проверок соблюдения действующего земельного законодательства юрлиц и индивидуальных предпринимателей, чтобы снизить административное давление на бизнес, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2018 году будут проверены 16 юридических лиц, являющихся правообладателями земельных участков и отнесенных к категории среднего и умеренного риска. Это в 14 раз ниже показателя 2016 года. В этом году планируется проверить 61 юрлицо.

Также ожидается уменьшение проверок соблюдения порядка организации геодезических и картографических работ. Если на 2017 год их запланировано 17, то в 2018-м всего пять.