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09:58 (мск), источник: АиФ Уфа

Росреестр Башкирии ослабит давление на бизнес

В разы снизится число проверок собственников земли.

Росреестр Башкирии сократит число проверок соблюдения действующего земельного законодательства юрлиц и индивидуальных предпринимателей, чтобы снизить административное давление на бизнес, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2018 году будут проверены 16 юридических лиц, являющихся правообладателями земельных участков и отнесенных к категории среднего и умеренного риска. Это в 14 раз ниже показателя 2016 года. В этом году планируется проверить 61 юрлицо.

Также ожидается уменьшение проверок соблюдения порядка организации геодезических и картографических работ. Если на 2017 год их запланировано 17, то в 2018-м всего пять.

В настоящее время план проверок юридических лиц находится на согласовании в прокуратуре Башкирии, после чего с ним можно будет ознакомиться на сайте ведомства.

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