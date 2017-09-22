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10:23 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Чиновники и депутаты Екатеринбурга поднимут себе зарплаты

Из городского бюджета на их содержание будет тратиться дополнительно 12 250 000 рублей в год.

Зарплаты чиновников и депутатов Екатеринбурга в ближайшее время вырастут, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Данный проект был внесён городской администрацией 20 сентября 2017 года и опубликован на сайте думы Екатеринбурга. Слуги народа выразили желание повысить оклады депутатам, работающим на освобождённой основе, сотрудникам городской администрации и аппарату думы. В частности, зарплаты чиновников высшей группы вырастут с 27 322 рублей до 36 200 рублей. Менее глобальные изменения коснутся чиновников главной группы, их жалованье повысится с 27 500 до 28 759 рублей.

В пояснительной записке к документу также говориться, что принятие данного решения потребует дополнительных расходов из бюджета Екатеринбурга в сумме 12 250 000 рублей в расчете на год. Проект уже прошёл внутреннюю антикоррупционную экспертизу. Коррупциогенных факторов выявлено не было. Разрабатывался он департаментом финансов городской администрации, и в ближайшее время будут рассмотрен депутатами.

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