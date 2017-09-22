Поддельный виски готовили и продавали в ночные клубы Алматы

Источник: Nur.kz

Ведомство в рамках проводимой работы по борьбе с «теневой экономикой» выявило подпольный цех по изготовлению виски торговой марки «Jameson» путем разбавления более дешевых марок алкоголя.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий изъят станок, бутылки, крышки и другое, приобретенные, по словам гражданина Ж., в Китае.

Изготовленная алкогольная продукция реализовывалась в увеселительные заведения (ночные клубы, бары) города Алматы по заниженной цене.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 233 ч.2 Уголовного кодекса РК.

Всего службой экономических расследований Департамента за истекший период 2017 года зарегистрировано 17 преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, пресечена деятельность 12 подпольных цехов по изготовлению алкогольной продукции.

Из теневого оборота изъято более 462 тысяч бутылок алкогольной продукции, более 236 тысяч поддельных учетно-контрольных марок, около 336 тысяч пачек сигарет стоимостью 90 млн.тенге.

Также сотрудниками Департамента пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших ввоз и сбыт в Казахстане поддельных учетно-контрольных марок.

Данными лицами в городе Алматы и области была налажена сеть по изготовлению и продаже суррогатной алкогольной продукции, поддельных УКМ, бутылок и всех комплектующих (этикетки, наклейки, дозаторы, крышки) для изготовления контрафактной алкогольной продукции.

Все вышеуказанные комплектующие завозились с территории Китая. Готовая продукция реализовывалась на территориях города Алматы, Алматинской области и других регионах страны.