Ветхое жилье в Хабаровске: более 5 тысяч семей живут в бараках

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 22 сентября, AmurMedia.

Напомним, в настоящее время в Хабаровске 759 неблагоустроенных жилых домов, с большим процентом износа, не соответствующих санитарным и техническим требованиям, общей площадью 228 780,6 кв.м., в которых проживают 5 071 семья. Дома передавались в муниципальную собственность в период освобождения весьма небедных государственных предприятий от несвойственных им функций по содержанию жилья. Пока город лишь собственными усилиями снижает эти цифры, но реализация городской программы развития застроенных территорий не сможет способствовать решению проблемы в полной мере. Бесперспективность некоторых хаотично застроенных в 50−60 годах территорий города Хабаровска не привлекает инвесторов, необходима государственная программа расселения.

В большей степени, конечно, расселением ветхого фонда занимаются застройщики, но жильцов пришедших в полную негодность и реально угрожающих жизни домов в беде местная власть не оставила.

Ряд неблагоустроенных деревянных многоквартирных домов, возведенных в период с середины 30-х до начала 40-х годов, с уже 69% износа на период передачи их госпредприятиями в муниципальную собственность — 1994 — 1998 года, не содержащихся должным образом, вследствие естественного ветшания, деформации и повреждения несущих конструкций представляли опасность для жизни по причине реальной возможности обрушения. В течение 2006 — 2015 годов такие дома были оценены специально действующей межведомственной комиссией по рассмотрению вопросов о признании домов аварийными, с учетом заключений специализированных организаций признаны аварийными и подлежащими сносу.

По мере принятия решений комиссии, наличия бюджетных средств дома расселялись. На территории города средствами бюджета города были расселены жильцы 20 многоквартирных домов. 156 семей хабаровчан получили квартиры. Ликвидировано 6 668,3 кв.м. общей площади ветхого жилья.

Своими силами, но временно

Переход к новой системе общественных отношений, экономического и политического устройства страны и связанные с этим процессом преобразования делает необходимым социально — экономическое развитие каждого муниципального образования, и главное — кто это будет делать? Нужны квалифицированные педагоги, врачи, специалисты других профессий. Закрепленные квалифицированные кадры в муниципальных учреждениях города будут работать на благо всех его жителей. Такая мера поддержки, как предоставление жилья на период работы, к тому же, должна способствовать снижению социальной напряженности в жилищной сфере.

Одной из крупных долгосрочных целевых городских программ, в том числе направленной на строительство жилья для проживания квалифицированных кадров муниципальных предприятий и учреждений, стала программа строительства муниципального жилья на территории Хабаровска на 2008 — 2013 годы.

По программе построенные долевым участием муниципальные квартиры в жилых домах микрорайона «Юбилейный», по ул. Морозова Павла Леонтьевича, ул. Шеронова были предоставлены по договорам социального найма нуждающимся в жилье малоимущим гражданам, работникам специальностей (должностей), в которых муниципальные учреждения испытывают значительную потребность, работникам образования, здравоохранения и культуры для временного проживания, на период работы, по договорам найма служебных жилых помещений.

172 педагога были обеспечены служебным жильем. Из получивших жилье работников бюджетной сферы 7 семей являются многодетными.

Слова нет, а дом есть

Ветхое жилье — это самая большая проблема Хабаровска и практически всех российских городов. По всем другим направлениям — дороги, благоустройство, в том числе дворовых территорий — есть динамика развития. По ветхому жилью ее нет, и не будет без финансирования из бюджетов всех уровней: федерального, субъекта, местного, без принятия совместных программ.

Термин «Ветхое состояние здания» был в обиходе еще в приказах Госстроя России 1998, 2004 годов и говорил о состоянии здания, при котором конструкции, основание (здание в целом) в результате высокого физического износа «…для каменных домов — свыше 70%, деревянных домов со стенами из местных материалов, а также мансард — свыше 65%…», перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям, хотя основные несущие конструкции сохраняют прочность, достаточную для обеспечения устойчивости здания.