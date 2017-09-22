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10:37 (мск), источник: Sputnik.by

Предприниматели и юрлица должны ФСЗН почти 100 млн рублей

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по платежам в государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения (ФСЗН) за первое полугодие этого года составила 96,2 миллиона рублей, сообщили Sputnik в министерстве труда и социальной защиты населения.

Источник: Sputnik.by

До января-апреля 2017 года бюджет ФСЗН, который является главным источником для выплаты пенсий, пособий, начислений по больничным листам, декретных и иных трансфертов населению, был исполнен с дефицитом. По данным Минфина, дефицит фонда сложился в размере 301,1 миллион рублей (около 150 миллионов долларов), причем поступления в доходную часть фонда сократились на 62,1 миллион рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«На 1 июля задолженность субъектов хозяйствования и ИП по платежам в фонд составила 96,2 миллиона рублей, или 0,7% к плану по доходам на 2017 год (в том числе по юридическим лицам — 34,9 миллионов рублей, по ИП — 36,2 миллиона рублей. Организации, находящиеся в стадии ликвидации и банкротства, должны фонду 23,6 миллионов рублей, юрлица, получившие господдержку в виде отсрочки или рассрочки по платежам в бюджет, должны еще полтора миллиона рублей», — сообщили в министерстве.

В то же время, отметили там, бюджет ФСЗН по итогам полугодия был исполнен с профицитом в 110,5 миллионов рублей, профицит был обеспечен за счет субвенций из республиканского бюджета.

Финансирование выплаты пенсий и пособий по итогам полугодия было обеспечено в полном объеме.

Между тем, по данным Минфина, за 2016 год дефицит бюджета ФСЗН составил почти 1,5 миллиарда рублей (в неденоминированных денежных единицах), что вынудило органы республиканского управления увеличить объем бюджетных трансфертов для покрытия нужд фонда.

При этом на одном из заседаний весенней сессии белорусского парламента министр труда Ирина Костевич, отвечая на вопрос депутатов о причинах дефицита средств в фонде, заметила: «Скорее всего, по 2017 году мы тоже получим проблемы по части субвенций из республиканского бюджета, потому что доходная часть фонда растет за счет роста фонда заработной платы и роста занятых в экономике».

Она также напомнила о необходимости выйти к концу 2017 года на средний уровень зарплаты в тысячу рублей.

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