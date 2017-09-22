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10:41 (мск), источник: ТАСС

Новосибирская область готова экспортировать на азиатские рынки до 1 млн тонн зерна в год

Правительство области и АО «Объединенная зерновая компания» подписали соглашение по экспорту сельхозпродукции на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

НОВОСИБИРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области и АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) в пятницу подписали соглашение по экспорту сельхозпродукции на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это позволит сельхозпроизводителям выгодно реализовывать излишки зерна на азиатских рынках, сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

«Одна из главных задач для нас — наладить стабильность экспортных поставок. Поэтому подписание соглашения о централизованных поставках имеет большое значение, так как наши производители получат возможность участвовать в наполнении нового для себя рынка сбыта», — сказал Городецкий. Он добавил, что регион готов экспортировать до 1 млн тонн зерна в год.

Статс-секретарь — заместитель генерального директора АО «ОЗК» Дмитрий Юрьев сообщил, что Новосибирская область стала первым сибирским регионом, с которым подписано такое соглашение.

«До этого были договоренности только с дальневосточными субъектами, а сейчас мы выходим на Сибирь. Наша компания реализует уникальный проект — строительство специализированного зернового терминала в Приморском крае, в морском порту Зарубино. Этот порт будет ориентирован на экспорт российского зерна на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, где потенциальная емкость составляет около 30 млн тонн зерна. Мы ожидаем, что порт начнет принимать продукцию уже в 2019 году», — отметил Юрьев.

Городецкий отметил, что сотрудничество с Дальневосточным зерновым терминалом в порту Зарубино позволит повысить эффективность регионального агропромышленного комплекса.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, потенциал роста производства и сбора зерна в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах оценивается до 3 млн тонн в год к 2020 году и до 5 млн тонн к 2030 году.

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