Новосибирская область готова экспортировать на азиатские рынки до 1 млн тонн зерна в год
Правительство области и АО «Объединенная зерновая компания» подписали соглашение по экспорту сельхозпродукции на рынки стран
Правительство области и АО «Объединенная зерновая компания» подписали соглашение по экспорту сельхозпродукции на рынки стран
НОВОСИБИРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области и АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) в пятницу подписали соглашение по экспорту сельхозпродукции на рынки стран
«Одна из главных задач для нас — наладить стабильность экспортных поставок. Поэтому подписание соглашения о централизованных поставках имеет большое значение, так как наши производители получат возможность участвовать в наполнении нового для себя рынка сбыта», — сказал Городецкий. Он добавил, что регион готов экспортировать до 1 млн тонн зерна в год.
«До этого были договоренности только с дальневосточными субъектами, а сейчас мы выходим на Сибирь. Наша компания реализует уникальный проект — строительство специализированного зернового терминала в Приморском крае, в морском порту Зарубино. Этот порт будет ориентирован на экспорт российского зерна на рынки
Городецкий отметил, что сотрудничество с Дальневосточным зерновым терминалом в порту Зарубино позволит повысить эффективность регионального агропромышленного комплекса.
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