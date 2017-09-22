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11:32 (мск), источник: РИА Новости

Внешнеторговый оборот Татарстана в первом полугодии вырос на 60%

КАЗАНЬ, 22 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Внешнеторговый оборот Татарстана в первом полугодии 2017 года увеличился на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 8,5 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба президента республики со ссылкой на премьер-министра Татарстана.

Источник: Reuters

«Премьер-министр Татарстан Алексей Песошин провел встречу с представителями Татарстана за рубежом и в субъектах Российской Федерации… Он сообщил, что объем внешнеторгового оборота Татарстана в 2016 году составил 11 миллиардов долларов. В первой половине 2017 года наблюдается позитивная динамика — 8,5 миллиарда долларов. Рост составил 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

По информации Песошина, в структуре товарооборота экспорт занимает 77%, импорт — 23%. В пятерку наиболее активных стран-партнеров Татарстана вошли Нидерланды, Польша, Германия, США и Латвия.

Показатели взаимной торговли с государствами-участниками СНГ за шесть месяцев 2017 года, по словам премьера Татарстана, превысили 973 миллионов долларов, рост составил 35%. Доля экспорта — 85%, импорта — 15%. В первой пятерке партнеров Белоруссия, Казахстан, Украина, Узбекистан, Таджикистан.

Песошин также напомнил, что Татарстан третий год подряд возглавляет национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. С 2010 года в республику привлечено около 9 миллиардов долларов инвестиций.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая с ежегодным посланием к региональному парламенту, отметил, что республика развивает отношения с партнерами из 145 стран. По его словам, международные и межрегиональные связи приобретают для Татарстана все более важное значение в условиях обострения международных отношений и нарастающих вызовов.

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 Внешнеторговый оборот Татарстана в первом полугодии вырос на 60%
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