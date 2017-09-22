В конце сентября начнется выплата кредиторам Татфондбанка
Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты кредиторам Татфондбанка с 29 сентября, их будут перечислять на указанные кредиторами банковские счета. Об этом сообщается на сайте АСВ.
Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты кредиторам Татфондбанка с 29 сентября, их будут перечислять на указанные кредиторами банковские счета. Об этом сообщается на сайте АСВ.
Расчеты с кредиторами первой очереди банка, требования которых включены в реестр, в размере 15,14% суммы установленных требований будут проходить с 29 сентября 2017 г. по 28 февраля 2018 г.
В первую очередь были включены 11,6 тыс. кредиторов, размер их требований составляет 71 млрд рублей, во вторую очередь — 6 тыс. кредиторов с требованиями на 67,5 млрд рублей, в третью очередь — 26 кредиторов с требованиями на 267 тыс. рублей.
Ряду кредиторов отказано в выплате на общую сумму в 392 млрд рублей.
В первую очередь попали в том числе физические лица, у которых на счетах в банке хранилось более 1,4 млн рублей, то есть так называемые «превышенцы». Во вторую очередь попали сотрудники банка, которым недоплатили зарплату, а также выплаты по решениям судом. Что касается юрлиц, их закон относит к 3 очереди.
С 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем
3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков — Татфондбанка, «ИнтехБанка» и «Анкор банка».