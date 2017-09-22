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11:19 (мск), источник: Prokazan.ru

В конце сентября начнется выплата кредиторам Татфондбанка

Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты кредиторам Татфондбанка с 29 сентября, их будут перечислять на указанные кредиторами банковские счета. Об этом сообщается на сайте АСВ.

Источник: Prokazan.ru

Расчеты с кредиторами первой очереди банка, требования которых включены в реестр, в размере 15,14% суммы установленных требований будут проходить с 29 сентября 2017 г. по 28 февраля 2018 г.

В первую очередь были включены 11,6 тыс. кредиторов, размер их требований составляет 71 млрд рублей, во вторую очередь — 6 тыс. кредиторов с требованиями на 67,5 млрд рублей, в третью очередь — 26 кредиторов с требованиями на 267 тыс. рублей.

Ряду кредиторов отказано в выплате на общую сумму в 392 млрд рублей.

В первую очередь попали в том числе физические лица, у которых на счетах в банке хранилось более 1,4 млн рублей, то есть так называемые «превышенцы». Во вторую очередь попали сотрудники банка, которым недоплатили зарплату, а также выплаты по решениям судом. Что касается юрлиц, их закон относит к 3 очереди.

С 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков — Татфондбанка, «ИнтехБанка» и «Анкор банка».

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