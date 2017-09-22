Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цукерберг отдал США данные о «вмешательстве РФ» в выборы (видео)
Удивительные факты о сексе из мира животных
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Золото подешевело до месячного минимума из-за решения ФРС США
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность Кинга у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
СМИ: Андерсон обнажилась для обложки в компании Полунина
"Закидаем РФ бомбами": в соцсетях высмеяли Фримена
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам
Точка кипения по поводу решений Порошенко пройдена – эксперты
"Огонь возмездия": СМИ об ударе РФ по боевикам
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
8В Москве открыли памятник Калашникову
12:07 (мск), источник: Время Воронежа

На ремонт трех мостов в Воронежской области выделили 100 млн рублей

Объекты на дороге Курск-Воронеж планируют сдать в эксплуатацию до осени 2018 года.

Источник: Reuters

«Черноземуправтодор» объявил торги на капремонт трех мостов на дороге Р-298 «Курск-Воронеж». Максимальная цена контракта составила почти 100,8 млн рублей. Прием заявок стартовал 20 сентрября, следует из материалов госзакупки.

Победителю открытого конкурса предстоит отремонтировать мосты через реки Студенец, Тойда и Большой Лог. Во время ремонта движение транспорта будет идти в двух направлениях по одной полосе шириной 4 м и регулироваться светофором. Подрядчик расширит проезжую часть мостов в обоих направлениях, обновит опоры, пролетные строения, заменит мостовое полотно, установят новые лестницы. Средства на ремонт выделит федеральный бюджет.

Кроме того, еще 3,35 млн рублей пойдут на контроль за ремонтом мостов.

Прием заявок в аукционе на капремонт мостов продлится до 11 октября. Подрядчик должен завершить ремонт до 31 июля и сдать объекты в эксплуатацию до 31 августа 2018 года.

Автор: Михаил Супруненко.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
КНДР пригрозила взорвать водородную бомбу в Тихом океане
Автор памятника Калашникову: ошибка с автоматом могла закрасться
В США устанавливают причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Facebook расскажет конгрессу о закупках рекламы из России
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
В России за неделю были «заминированы» более тысячи зданий
В самолетах Qatar Airways появились двуспальные кровати
Спорт
Лидеры бойкотируют Кубок России: итоги матчей 1/16 финала Четыре лучших клуба ЧР — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА — проиграли в матчах КР командам первого дивизиона, чемпион страны «Спартак» победил «Кубань»
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
«Ночных волков» лишают земли
Эксперты оценили влияние реновации на торговую недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Впервые в России суд отобрал бесплатный гектар
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь