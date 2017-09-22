На ремонт трех мостов в Воронежской области выделили 100 млн рублей

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«Черноземуправтодор» объявил торги на капремонт трех мостов на дороге Р-298 «Курск-Воронеж». Максимальная цена контракта составила почти 100,8 млн рублей. Прием заявок стартовал 20 сентрября, следует из материалов госзакупки.

Победителю открытого конкурса предстоит отремонтировать мосты через реки Студенец, Тойда и Большой Лог. Во время ремонта движение транспорта будет идти в двух направлениях по одной полосе шириной 4 м и регулироваться светофором. Подрядчик расширит проезжую часть мостов в обоих направлениях, обновит опоры, пролетные строения, заменит мостовое полотно, установят новые лестницы. Средства на ремонт выделит федеральный бюджет.

Кроме того, еще 3,35 млн рублей пойдут на контроль за ремонтом мостов.

Прием заявок в аукционе на капремонт мостов продлится до 11 октября. Подрядчик должен завершить ремонт до 31 июля и сдать объекты в эксплуатацию до 31 августа 2018 года.