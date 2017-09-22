Крупномасштабные противоаварийные учения прошли на Ростовской АЭС

Источник: Аргументы и факты

Тренировочное мероприятие длилось с 20 по 22 сентября не только на самой АЭС, но и на территории города Волгодонска и Дубовского района, и стало самым масштабным в 2017 году.

Кроме персонала станции — порядка 1000 человек, в КПУ принимали участие внешние специалисты, группа оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС), а также спецтехника МЧС и Минобороны.

По сценарию учений, на РоАЭС произошло небывалое для этой местности пятибалльное землетрясение.

«Мы используем всё более сложные ситуации, — сообщил руководитель учений, заместитель гендиректора по производству и эксплуатации АЭС АО “Концерн Росэнергоатом” Андрей Дементьев. — Условная авария произошла не на одном, а сразу на трёх энергоблоках АЭС. Значительно усложнили ситуацию новые вводные, которые потребовали активных и согласованных действий от всех участников учений».

В рамках учебной нештатной ситуации свои навыки и действия отрабатывали не только специалисты станции, но и представители войск радиационной, химической, биологической защиты, инженерных войск, МЧС и структур гражданской обороны.

За ходом тренировки наблюдали представители шести иностранных государств и средств массовой информации.