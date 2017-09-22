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11:01 (мск), источник: Nur.kz

Юрист рассказал, у кого из казахстанцев могут конфисковать недвижимость

В Алматы управление госдоходов пугает жителей штрафами и даже конфискацией домов и квартир за их сдачу в аренду без регистрации ИП. Каково мнение юриста по этому поводу, расскажет NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Казахстанский юрист Максим Мостович считает, что конфисковать приобретенное законным путем имущество недопустимо. Во всех цивилизованных странах право собственности — это священный Грааль основ гражданского общества.

Однако в Казахстане конфисковать имущество за административное правонарушение все-таки могут, хоть в законе и не прописано четких оснований для этого — итоговое решение принимает суд.

Предусматривает ли закон конфискацию имущества?

Статья 463 КоАП РК действительно предусматривает ответственность за занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления.

Это влечет штраф для физических лиц — 15 МРП, для должностных лиц и субъектов малого предпринимательства — 25 МРП, субъекты среднего предпринимательства — 40 МРП, крупного предпринимательства — 150 МРП, с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой.

Однако, в абсолютном большинстве случаев согласно пункту 1 указанной статьи — это лишь штраф.

Тем не менее, конфискация имущества правонарушителя по усмотрению суда возможна — четких пояснений, в каких именно случаях следует конфискация, законодательство не дает.

Зарабатываешь меньше 12 МЗП без наемной силы — спи спокойно

Положение о штрафах и конфискации применяется к лицам, которые обязаны были зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.

Однако согласно требованиям налогового кодекса (ст. 157 НК РК) ежегодный доход до 12-кратного минимального размера заработной платы может быть осуществлен без регистрации гражданина в качестве ИП.

То есть, если физлицо осуществляет предпринимательскую деятельность и официально зарабатывает менее 12 МЗП в год, регистрация ИП не требуется.

При использовании наемного труда работников на постоянной основе коммерческая деятельность физлиц подлежит регистрации ИП вне зависимости от суммы дохода — статья 19 гражданского кодекса.

Кто может прийти к вам и зафиксировать нарушение?

Зафиксировать правонарушение имеют право многие госорганы, но по общему правилу протокол об административном правонарушении составляют органы госдоходов.

Конфисковать же имущество имеет право только суд — это четко указано в конституции.

Проверяющие должны установить и документально зафиксировать факт осуществления коммерческой деятельности. Если первое установлено, то установить размер дохода в год и наличие наемных работников на постоянной основе.

Также установить наличие права собственности нарушителя на недвижимое имущество — т.к. конфискации подлежит лишь предмет, являющийся собственностью нарушителя (п. 2 ст. 45 КоАП РК).

При этом обязанность по доказыванию факта правонарушения и вины лежит на проверяющих, а все сомнения толкуются в пользу обвиняемого.

Конфискацией и штрафами государство пытается пополнить бюджет

В демократическом и правовом государстве, вопрос о конфискации должен ставиться только в отношении незаконно добытого имущества. В наших же реалиях все иначе.

Государство всеми силами пытается пополнить государственный бюджет — штрафами, дополнительными завуалированными налогами, конфискацией имущества в судебном порядке. Законодательные основания для этого есть.

В теории суд должен конфисковать объекты и предметы административных правонарушении только, если они представляют угрозу обществу или правоотношениям и с большой вероятностью будут использованы для повторного правонарушения, либо их использование без нарушения закона или вреда обществу невозможно или нецелесообразно.

К примеру, как конфискация в случае поддельной продукции плохого качества, незаконно выловленной рыбы, рыболовных снастей и т. д.

Важно отметить, что казахстанское законодательство не отвечает четко на вопросы «что, когда и при каких обстоятельствах можно конфисковать» — это дает большое место для злоупотреблений на разных уровнях.

Напомним, пугающие листовки появились на улицах Алматы — управление госдоходов грозит конфисковать квартиры и дома у жителей южной столицы за их незаконную сдачу в аренду.

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