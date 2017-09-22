В Омске в следующем году начнут ремонтировать дороги у «Континента» и Красный путь
Всего планируют привести в порядок 37 магистралей.
Всего планируют привести в порядок 37 магистралей.
Сегодня, 22 сентября, на
По его словам планируется привести в порядок 37 магистралей общей протяженностью 73 километра. Причем за самые разбитые дороги голосовали сами омичи на сайте регионального Минстроя.
— Среди них дороги по улицам Красный Путь, Доковская, Комарова, проспекту Маркса, объездная дорога у «Континента». Специалисты уже провели геодезическую съемку объектов и приступили к работе над сметными расчетами, — цитирует Алесюка «Вечерний Омск».
Отметим, что в этом году на ремонт 33 магистралей потратили 1 миллиард рублей.