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11:11 (мск), источник: Om1.ru

В Омске в следующем году начнут ремонтировать дороги у «Континента» и Красный путь

Всего планируют привести в порядок 37 магистралей.

Сегодня, 22 сентября, на пресс-конференции главный инженер управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Евгений Алесюк озвучил планы по ремонту дорог в городе в следующем году.

По его словам планируется привести в порядок 37 магистралей общей протяженностью 73 километра. Причем за самые разбитые дороги голосовали сами омичи на сайте регионального Минстроя.

 — Среди них дороги по улицам Красный Путь, Доковская, Комарова, проспекту Маркса, объездная дорога у «Континента». Специалисты уже провели геодезическую съемку объектов и приступили к работе над сметными расчетами, — цитирует Алесюка «Вечерний Омск».

Отметим, что в этом году на ремонт 33 магистралей потратили 1 миллиард рублей.

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