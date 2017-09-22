В Омске в следующем году начнут ремонтировать дороги у «Континента» и Красный путь

Сегодня, 22 сентября, на пресс-конференции главный инженер управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Евгений Алесюк озвучил планы по ремонту дорог в городе в следующем году.

По его словам планируется привести в порядок 37 магистралей общей протяженностью 73 километра. Причем за самые разбитые дороги голосовали сами омичи на сайте регионального Минстроя.

— Среди них дороги по улицам Красный Путь, Доковская, Комарова, проспекту Маркса, объездная дорога у «Континента». Специалисты уже провели геодезическую съемку объектов и приступили к работе над сметными расчетами, — цитирует Алесюка «Вечерний Омск».