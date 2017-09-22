Алиханов поручил объявить торги на корректировку проекта Приморского кольца до Балтийска
Врио губернатора Антон Алиханов поручил объявить торги для корректировки
Врио губернатора Антон Алиханов поручил объявить торги для корректировки
— Работы начинайте уже. Объявите торги и корректируйте проект, — обратился глава региона к врио министра развития инфраструктуры Елена Дятловой во время оперативного совещания в правительстве в пятницу, 22 сентября.
На встрече с президентов Владимиром Путиным в конце сентября Антон Алиханов пояснил, что работы начнут в 2019 году после корректировки документации. На строительство трассы потребуется три года.
Во время рабочего визита в регион 16 августа Владимир Путин поручил достроить Приморское кольцо до Балтийска. Проект планируют реализовать за счёт повышения акцизов на топливо. По оценке Минтранса, достройка трассы обойдётся в 40 миллиардов рублей.