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11:48 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов поручил объявить торги на корректировку проекта Приморского кольца до Балтийска

Врио губернатора Антон Алиханов поручил объявить торги для корректировки проектно-сметной документации на участок Приморского кольца от Светлогорска до Балтийска. Трасса также предусматривает ответвление до Янтарного.

Источник: Калининград.Ru

— Работы начинайте уже. Объявите торги и корректируйте проект, — обратился глава региона к врио министра развития инфраструктуры Елена Дятловой во время оперативного совещания в правительстве в пятницу, 22 сентября.

На встрече с президентов Владимиром Путиным в конце сентября Антон Алиханов пояснил, что работы начнут в 2019 году после корректировки документации. На строительство трассы потребуется три года.

Во время рабочего визита в регион 16 августа Владимир Путин поручил достроить Приморское кольцо до Балтийска. Проект планируют реализовать за счёт повышения акцизов на топливо. По оценке Минтранса, достройка трассы обойдётся в 40 миллиардов рублей.

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