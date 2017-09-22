Уборка урожая продолжается на полях Иркутской области
На полях области продолжается уборочная кампания. В разгаре она и в хозяйствах
На полях области продолжается уборочная кампания. В разгаре она и в хозяйствах
На полях области продолжается уборочная кампания. В разгаре она и в хозяйствах
В закрома Прибайкалья аграрии заложили уже свыше 500 тысяч тонн зерна. Это более половины от запланированного. Обмолочено 240 тысяч гектаров. Лучше прошлогоднего идёт заготовка кормов. По сену, сенажу, силосу намеченные цифры уже перекрыты. Баяндаевскому и
— Урожай зерна очень хороший. Единственным препятствием, единственной сложностью в настоящее время является погода. Дождь моросит почти каждый день. Мы рассчитываем, что погода установится и мы получим необходимый объём зерна, — говорит заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Николай Дмитриев.