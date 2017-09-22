Уборка урожая продолжается на полях Иркутской области

В закрома Прибайкалья аграрии заложили уже свыше 500 тысяч тонн зерна. Это более половины от запланированного. Обмолочено 240 тысяч гектаров. Лучше прошлогоднего идёт заготовка кормов. По сену, сенажу, силосу намеченные цифры уже перекрыты. Баяндаевскому и Эхирит-Булагатскому району, где из-за летней засухи кормозаготовка шла трудно, пришли на помощь соседние территории. Средняя урожайность окружных хозяйств — 20 центнеров с гектара. Это хороший показатель. Так, по данным регионального минсельхоза, аграрии Аларского района рассчитывают собрать не менее 100 тысяч тонн зерна.