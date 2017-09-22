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11:50 (мск), источник: Вести Иркутск

Уборка урожая продолжается на полях Иркутской области

На полях области продолжается уборочная кампания. В разгаре она и в хозяйствах Усть-Ордынского округа.

Источник: Вести Иркутск

На полях области продолжается уборочная кампания. В разгаре она и в хозяйствах Усть-Ордынского округа.

В закрома Прибайкалья аграрии заложили уже свыше 500 тысяч тонн зерна. Это более половины от запланированного. Обмолочено 240 тысяч гектаров. Лучше прошлогоднего идёт заготовка кормов. По сену, сенажу, силосу намеченные цифры уже перекрыты. Баяндаевскому и Эхирит-Булагатскому району, где из-за летней засухи кормозаготовка шла трудно, пришли на помощь соседние территории. Средняя урожайность окружных хозяйств — 20 центнеров с гектара. Это хороший показатель. Так, по данным регионального минсельхоза, аграрии Аларского района рассчитывают собрать не менее 100 тысяч тонн зерна.

— Урожай зерна очень хороший. Единственным препятствием, единственной сложностью в настоящее время является погода. Дождь моросит почти каждый день. Мы рассчитываем, что погода установится и мы получим необходимый объём зерна, — говорит заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Николай Дмитриев.

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