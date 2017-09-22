Генеральный секретарь МСЭ поддержал внедрение межоператорского роуминга в Узбекистане

Источник: Uzdaily.uz

Хоулинь Чжао в сопровождении руководителя Бюро развития электросвязи в регионе СНГ Кирилла Опарина и представителя Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций (МРИТиК) ознакомился с деятельностью Beeline, обсудив ряд насущных вопросов.

Так, Генеральный секретарь МСЭ дал высокую оценку активно обсуждаемой сейчас инициативе внедрения внутристранового межсетевого роуминга, который позволит абонентам, выходя из зоны обслуживания своей сети, пользоваться услугами других операторов без замены SIM-карты.

Комментируя итоги встречи, г-н Чжао сказал: «Обеспечить качественную связь в удаленных труднодоступных районах всегда непросто. Замечательно, что руководство Узбекистана поддерживает стремление операторов обеспечить голосовыми и data-сервисами всё население, создавая для этого максимально благоприятные условия. Во многих странах на сегодняшний день достигнуты значительные успехи в области межоператорского роуминга, и я считаю отличной идеей упростить эту систему, облегчив общение людей».

В ходе встречи с генеральным директором ООО Unitel Дмитрием Шуковым и топ-менеджментом компании представители МСЭ обсудили ключевые тренды в сфере телекоммуникаций и digital, подробно остановившись на перспективах динамичного развития отрасли. Глава МСЭ подчеркнул, что впечатлен происходящими в стране изменениями и вдохновлен тем оптимизмом, с которым руководство Beeline смотрит в будущее.

Дмитрий Шуков особо отметил конструктивное партнерство с МРИТиК: «Позитивные изменения, происходящие во всех сферах экономики, пожалуй, особенно наглядны в отрасли IT и телекоммуникаций. За последние недели принят целый ряд решений, которые при должной реализации в самом скором времени выведут нашу индустрию на качественно новый уровень. Я уверен, что нас ожидает технологический рывок в цифровую эру, потому что операторы связи Узбекистана при поддержке регулятора работают над этим прямо сейчас».