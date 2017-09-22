Генеральный секретарь МСЭ поддержал внедрение межоператорского роуминга в Узбекистане
21 сентября Генеральный секретарь Международного Союза Электросвязи (МСЭ) Хоулинь Чжао посетил офис Beeline в Ташкенте.
21 сентября Генеральный секретарь Международного Союза Электросвязи (МСЭ) Хоулинь Чжао посетил офис Beeline в Ташкенте.
Хоулинь Чжао в сопровождении руководителя Бюро развития электросвязи в регионе СНГ Кирилла Опарина и представителя Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций (МРИТиК) ознакомился с деятельностью Beeline, обсудив ряд насущных вопросов.
Так, Генеральный секретарь МСЭ дал высокую оценку активно обсуждаемой сейчас инициативе внедрения внутристранового межсетевого роуминга, который позволит абонентам, выходя из зоны обслуживания своей сети, пользоваться услугами других операторов без замены
Комментируя итоги встречи,
В ходе встречи с генеральным директором ООО Unitel Дмитрием Шуковым и
Дмитрий Шуков особо отметил конструктивное партнерство с МРИТиК: «Позитивные изменения, происходящие во всех сферах экономики, пожалуй, особенно наглядны в отрасли IT и телекоммуникаций. За последние недели принят целый ряд решений, которые при должной реализации в самом скором времени выведут нашу индустрию на качественно новый уровень. Я уверен, что нас ожидает технологический рывок в цифровую эру, потому что операторы связи Узбекистана при поддержке регулятора работают над этим прямо сейчас».
Резюмируя итоги встречи, глава МСЭ выразил готовность содействовать в оказании экспертной поддержки намеченных преобразований на международном уровне.