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12:09 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Улицу Фурманова в Екатеринбурге открыли раньше срока

По требованию ГИБДД.

Источник: УралИнформБюро

На улице Фурманова в Екатеринбурге после двухмесячного перекрытия подрядчики открыли проезд для автомобилистов. Движение возможно на одной полосе из четырех и только в одно направление, передает корреспондент «Уралинформбюро».

Энергетики сделали это после предписания ГИБДД по Свердловской области. Соседние улицы оказались слишком загружены из-за долгого ремонта. Изначально открыть участок от Серова до Московской планировалось 7 октября.

В ГИБДД посчитали, что сроки затянуты, а работы ведутся медленно. Чтобы уложиться в новые сроки, последние дни подрядчикам пришлось работать во внеурочное время. В противном случае им грозил штраф в 300 000 рублей. Но на этом требования ГИБДД не закончились. Инспекция требует открыть еще одну полосу для движения в течение пяти дней.

Сложная ситуация на дорогах Екатеринбурга из-за ремонта сохраняется и в других районах города. Так, ГИБДД не довольна сроками и скоростью работ на перекрестке Первомайской и Мамина-Сибиряка, Посадкой и Белореченской и на Ленина.

Из-за ремонта на главном проспекте Екатеринбурга ГИБДД даже попросили городские власти отложить работы на Макаровском мосту. «Иначе могло получится, что некоторые люди даже не смогут выехать из своих дворов», — пояснил начальник отделения дорожного надзора ГИБДД по Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

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