Улицу Фурманова в Екатеринбурге открыли раньше срока
По требованию ГИБДД.
По требованию ГИБДД.
На улице Фурманова в Екатеринбурге после двухмесячного перекрытия подрядчики открыли проезд для автомобилистов. Движение возможно на одной полосе из четырех и только в одно направление, передает корреспондент «Уралинформбюро».
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В ГИБДД посчитали, что сроки затянуты, а работы ведутся медленно. Чтобы уложиться в новые сроки, последние дни подрядчикам пришлось работать во внеурочное время. В противном случае им грозил штраф в 300 000 рублей. Но на этом требования ГИБДД не закончились. Инспекция требует открыть еще одну полосу для движения в течение пяти дней.
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