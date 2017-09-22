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12:11 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Проспект Сахарова в Академическом соединят с ЕКАД

Новым участком улицы Амундсена.

Источник: УралИнформБюро

9 октября 2017 года в Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения проекта достройки улицы Амундсена до ЕКАД. Соответствующий приказ размещен на сайте Минстроя Свердловской области, передает «Уралинформбюро».

Длина нового отрезка, пролегающего мимо садовых товариществ и соединяющего проспект Академика Сахарова с ЕКАД, составит 2,4 километра. На нем планируется смонтировать четыре автобусных остановки и две троллейбусных. Также будет возведен мост через реку Патрушиха.

С новым участком Амундсена будут пересекаться улицы Тимофеева-Ресовского, Проезжая, Ландау, Курчатова, а также Узорная. По последней можно будет проехать к очистным сооружениям ливневой канализации.

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