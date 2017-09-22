В Новосибирске снесут целый квартал после взрыва дома на ул. Сеченова
В Новосибирске снесут целый квартал. Такое решение приняли городские власти после взрыва дома на ул. Сеченова.
В Новосибирске снесут целый квартал. Такое решение приняли городские власти после взрыва дома на ул. Сеченова.
Трагедия произошла днем 7 сентября. В квартире на первом этаже прогремел взрыв. В это время в здании были люди. Стены строения частично разрушились. Жильцов эвакуировали.
Специальная комиссия обследовала дом. Итог — решение о сносе пострадавшего и соседних зданий.