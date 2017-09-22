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12:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске снесут целый квартал после взрыва дома на ул. Сеченова

В Новосибирске снесут целый квартал. Такое решение приняли городские власти после взрыва дома на ул. Сеченова.

Трагедия произошла днем 7 сентября. В квартире на первом этаже прогремел взрыв. В это время в здании были люди. Стены строения частично разрушились. Жильцов эвакуировали.

Специальная комиссия обследовала дом. Итог — решение о сносе пострадавшего и соседних зданий.

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