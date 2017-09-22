С 1 октября 2017 года будут снижены нормативы на отопление

Источник: Новости Перми

На ближайший период тарифного регулирования роста цен на тепло для населения не будет.

С 1 октября 2017 года тарифные решения будут скорректированы для пяти региональных производителей и поставщиков тепловой энергии. Для ПАО «Т Плюс» снижение тарифа составило 0,5%; для ООО «ПСК» — 1,2%; для ООО «ПСК» — «ОСП Котельные» — 3%; для АО «БСК» — 1,1%, для ООО «Инвестспецпром» — 0,3%.



Решение по исключению, перерасчету и корректировками статей затрат было принято 20 сентября на заседании Правления Региональной службы по тарифам Пермского края (РСТ). По предписанию ФАС России из тарифа исключены статьи затрат «добровольное медицинское страхование», «аренда», «прочие расходы из прибыли», а также скорректирована статья «затраты на ремонт». Выполнен перерасчет и скорректированы суммы включения в тариф по статьям «юридические услуги», «консалтинговые услуги».

Также РСТ Пермского края приняла решение о том, что на ближайший период тарифного регулирования увеличения тарифа для населения не произойдет.



Кроме того, ПАО «Т Плюс» взяло на себя обязательства по полному исполнению до конца 2017 года инвестиционной программы. Она предполагает ремонт и замену сетей, и дополнительно, сверх тарифа вложение свыше 300 млн рублей в реконструкцию сетей в г. Перми. В случаи неисполнения обязательств со стороны ПАО «Т Плюс», в декабре 2017 года сумма неисполненных обязательств будет исключена из тарифа компании на 2018 год.