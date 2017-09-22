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11:58 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске дома «Речелстроя» будет достраивать другая компания

В Челябинске возобновится строительство многоквартирных домов в микрорайоне «Чурилово Lake City». Работы на объектах планируется возобновить в октябре 2017.

Однако полномочия по достройке домов ООО «Речелстрой» переходят к другой компании. Об этом стало известно на очередном заседании рабочей группы при правительстве Челябинской области, возглавляемой заместителем губернатора Сергеем Шалем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона.

Напомним, из 19 возводимых ООО «Речелстрой» домов по 17 сроки ввода в эксплуатацию неоднократно переносились, производство строительно-монтажных работ на 11 объектах в настоящее время приостановлено. В мае стало известно, что руководство ООО «Речелстрой» подозревают в особо крупном мошенничестве.

18 сентября суд не продлил арест земельных участков «Речелстроя». Кроме того, 25 и 29 сентября пройдут аукционы по продаже четырех участков, принадлежащих компании. Вырученные средства пойдут на достройку четырех домов в микрорайоне.

«Для земли, выставленной на аукцион, обозначена минимальная продажная цена — 170 миллионов рублей. Заинтересованные в покупке этих участков лица уже есть», — пояснил Сергей Шаль.

Строительство планируется возобновить уже в октябре, а ввести в эксплуатацию — в марте 2018 года. В свою очередь, средства от продажи свободных квартир в этих домах пойдут на продолжение строительства еще двух домов. Они будут сданы к концу следующего года.

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