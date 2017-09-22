Стали известны магазины, которые разместятся в новом аэропорту Платов

Как отметили в компании, ставка была сделана на бренды, являющиеся визитной карточкой донского региона: речь идет о сувенирном бутике завода «Ростсельмаш», магазине «Семикаракорская керамика», фан-шопе ФК «Ростов», а также о гастрономических лавках. Данные компании предложат пассажирам широкий ассортимент сувениров, подарков ручной работы и местных деликатесов.

Также в новой донской авиагавани будут работать банковский офис, аптека, туристско-информационный центр, магазины с товарами первой необходимости и печатной продукцией. Всего в Платове появится 16 торговых точек, они откроются одновременно с аэропортом.

Напомним, аэропорт Платов заменит существующий уже в декабре нынешнего года. Он будет выведен из эксплуатации, а территория будет застроена, планируется, что там будет проживать 150 тыс человек. К «Платову» будут вести две автодороги — от федеральной трассы М-4 «Дон» и от Северного обхода Ростова — они будут построены в ноябре этого года.