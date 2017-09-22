Акимат Алматы отбирает земли у Magnum и Caspian Food

Источник: Forbes.kz

Согласно опубликованным данным, речь идет о земельных участках или ином недвижимом имуществе, расположенных по проспекту Рыскулова, угол Кульджинского тракта в Медеуском районе города Алматы.

Земли изымаются для строительства транспортной развязки. Датой принудительного отчуждения определили 31 декабря 2017. Земельные участки будут переданы на баланс управления финансов города Алматы. Собственникам земельных участков выплатят компенсацию в установленном законодательством порядке, обещают в акимате.

В приложении к постановлению публикуется перечень земельных участков, подлежащих принудительному отчуждению. Среди попавших в список землевладельцев — ТОО «Magnum Cash&Carry», ТОО «Caspian Food», ТОО «Акбастау логистик».

Контролирующим собственником торгово-розничной сети Magnum Cash&Carry по-прежнему остается ее основатель, Александр Гарбер, занимающий в рейтинге Forbes Kazakhstan «50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2017» 41 строчку с состоянием $125 млн. Ему принадлежит 41% компании. Александр Гарбер также является владельцем компаний «Прима Дистрибьюшн», «Прима мороженое», «Прима Аутлет Групп», «Прима Бренд», TG Trade, Tea House, являющимися поставщиками сети.