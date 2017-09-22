Компании Чехии готовы инвестировать в Молдову

Источник: Noi.md

Об этом заявил министр промышленности и торговли Чехии Иржи Гавличек (Jiří Havlíček) в ходе встречи в Кишиневе с вице-премьером, министром экономики и инфраструктуры Молдовы Октавианом Калмыком, передает NOI.md.

По сообщению Минэкономинфраструктуры, чешский министр отметил, что Молдова является привлекательным партнером для развития торгово-экономических отношений, и Чехия заинтересована в углублении отношений с нашей страной путем внедрения ряда инвестпроектов в области экологии, инфраструктуры, энергосектора, сельского хозяйства и т. д.

Иржи Гавличек отметил также, что Чехия готова поделиться с Молдовой своим опытом в сфере переработки отходов, ремонта дорог, развитии IT-сферы и пр. Он добавил, что многие чешские компании готовы реализовать инвестиционные проекты в Молдове и искать партнеров в нашей стране.