Компании Чехии готовы инвестировать в Молдову
Чехия заинтересована в развитии
Чехия заинтересована в развитии
Об этом заявил министр промышленности и торговли Чехии Иржи Гавличек (Jiří Havlíček) в ходе встречи в Кишиневе с
По сообщению Минэкономинфраструктуры, чешский министр отметил, что Молдова является привлекательным партнером для развития
Иржи Гавличек отметил также, что Чехия готова поделиться с Молдовой своим опытом в сфере переработки отходов, ремонта дорог, развитии
Конкретные проекты и перспективы их реализации обсуждались в ходе прошедшего в Кишиневе