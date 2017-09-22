Средняя зарплата в Калининградской области за месяц уменьшилась на 5%

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле 2017 года составила 98,7% к уровню июля 2016 года и 95% — к уровню июня 2017 года.

В январе-июле 2017 года денежные доходы населения составили 173 миллиарда рублей и по сравнению с январем-июлем 2016 года увеличились на 2,4%, денежные расходы населения — 170,1 миллиарда рублей (увеличение на 0,4%). Превышение денежных доходов над расходами составило 2,9 миллиарда рублей. Реальные денежные доходы к уровню января-июля 2016 года составили 98,7%. Номинальные среднедушевые денежные доходы в январе-июле 2017 года составили 25056,2 рубля в среднем за месяц и по сравнению с январем-июлем 2016 года увеличились на 1,3% (в реальном выражении уменьшились на 2,3%).