Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Президент Румынии щелкнул по носу Порошенко на Генассамблее ООН
Уборка продлевает жизнь
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
«Украина будет снова покупать»: глава «Нафтогаза» о газе из РФ
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
СМИ: Мария Максакова возмущена решением бывшего мужа
СМИ: молодая жена Градского впервые сказала о сыне
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам
Американцы потерпели в Сирии целую серию поражений – СМИ
СМИ: 63-летняя Вайкуле показала красу и молодость
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Котопоезд из Японии
15:26 (мск), источник: KaliningradToday

Средняя зарплата в Калининградской области за месяц уменьшилась на 5%

В Калининградской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в крупных, средних и малых организациях в июле 2017 года составила 30768,7 рубля и по сравнению с июлем 2016 года она увеличилась на 1,9%, а по сравнению с июнем 2017 года уменьшилась на 5%.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле 2017 года составила 98,7% к уровню июля 2016 года и 95% — к уровню июня 2017 года.

В январе-июле 2017 года денежные доходы населения составили 173 миллиарда рублей и по сравнению с январем-июлем 2016 года увеличились на 2,4%, денежные расходы населения — 170,1 миллиарда рублей (увеличение на 0,4%). Превышение денежных доходов над расходами составило 2,9 миллиарда рублей. Реальные денежные доходы к уровню января-июля 2016 года составили 98,7%. Номинальные среднедушевые денежные доходы в январе-июле 2017 года составили 25056,2 рубля в среднем за месяц и по сравнению с январем-июлем 2016 года увеличились на 1,3% (в реальном выражении уменьшились на 2,3%).

Основную часть денежных доходов в январе-июле 2017 года население региона расходовало на покупку товаров и оплату услуг, доля этой статьи расходов увеличилась по сравнению с январем-июлем 2016 года на 1,2 процентных пункта и составила 75,9%. Увеличилась доля расходов на оплату обязательных платежей и взносов (на 0,7 процентных пункта). В то же время уменьшилась доля расходов на накопление сбережений (на 3,6 процентных пункта) и покупку валюты (на 0,4 процентных пункта). Об этом сообщает Калининградстат.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Власти городка под Калининградом разрешили использовать кладбище под огород
Трамп назвал Ким Чен Ына «психом»
Автор памятника Калашникову: ошибка с автоматом могла закрасться
Родченков: У российских спортсменов не выбора, кроме обмана
Госдума повысит штрафы за непропуск пешеходов
Как российские военные прорвали окружение в Сирии. Подробности
Сбербанк уйдет из ряда европейских стран
В труппу Большого приняли праправнучку Матильды Кшесинской
Спорт
Лидеры бойкотируют Кубок России: итоги матчей 1/16 финала Четыре лучших клуба ЧР — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА — проиграли в матчах КР командам первого дивизиона, чемпион страны «Спартак» победил «Кубань»
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь