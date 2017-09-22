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12:27 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Дом председателя Москомархитектуры попал в программу реновации столичного жилфонда Москвы

Дом председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской попал в программу реновации столичного жилфонда. Об этом она сообщила журналистам.

«Я живу в Люблино в пятиэтажке, мой дом попал в программу реновации, я голосовала за включение дома в программу», — сказала Княжевская,

Она также отметила, что к будущему переезду относится с оптимизмом.

Если посмотреть, как идет современная застройка, какие квартиры строятся — это уже совсем другой уровень.
Юлиана Княжевская
Председатель Москомархитектуры
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В соответствии с утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным программой реновации столичного жилищного фонда, до 1 октября 2017 г. будет сформирован перечень кварталов, предназначенных для проектирования и строительства в течение 2017−2019 гг. «стартовых» домов. Их строительство обеспечит начало «волнового переселения».

Закон о реновации жилищного фонда Москвы был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в начале июля. В соответствии с данным документом, в программу реновации попадают многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам, разработанным в период 1957—1968 гг.

Собственники квартир смогут получить на выбор равнозначное или равноценное жилье, а также денежную компенсацию.

Предполагается, что предоставление равнозначных жилых помещений будет осуществляться с учетом конструктивных особенностей современных квартир, что приведет к увеличению площади новой квартиры по сравнению с квартирой, расположенной в старом, сносимом доме.

Переселение жителей будет осуществляться в тот же район проживания.

Исключениями станут Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа: там квартиры будут давать в пределах того же округа, а не района.

1 августа 2017 г. Собянин в ходе заседания президиума правительства столицы утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы. В результате в программу включено 5 тыс. 144 дома.

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