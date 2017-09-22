Чем ближе зима, тем больше ремонтных работ: в Екатеринбурге закрывают ещё одну улицу
В Екатеринбурге с 23 сентября начинают работу на улице Стрелочников. Строительство сетей теплоснабжения пройдет в два этапа.
В Екатеринбурге с 23 сентября начинают работу на улице Стрелочников. Строительство сетей теплоснабжения пройдет в два этапа.
Временно отменят и введут несколько остановок, сообщили Накануне.RU в муниципальном объединении автобусных предприятий.
Строительство будет идти в два этапа:
1 этап — по улице Стрелочников, от дома № 1"а до дома № 5 с 23 по 24 сентября;.
2 этап — по улице Стрелочников, от дома № 1"а до дома № 5 с 30 по 01 октября;.
В связи с этим в городе изменятся схемы движения маршрутов:
№ 13 «Площадь 1905 г. — ДМБ № 9» к остановке «ДМБ № 9»,
№ 60 «ТРЦ Карнавал — Синие Камни» к остановке «ТРЦ Карнавал» движение по улицам: Челюскинцев, Стрелочников, пер. Невьянский, Стрелочников, Челюскинцев, Гражданская, Машинистов, Готвальда далее по маршруту.
Остановка «Вокзальная» в сторону «ДМБ № 9» перенесена на улицу Вокзальная 12, напротив