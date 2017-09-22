Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цукерберг отдал США данные о «вмешательстве РФ» в выборы (видео)
Широкое лицо говорит о большом сексуальном аппетите
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Президент Румынии отменил визит на Украину
СМИ: родным пропавших в Чечне запретили жаловаться Москальковой
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность Кинга у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
СМИ: Андерсон обнажилась для обложки в компании Полунина
"Закидаем РФ бомбами": в соцсетях высмеяли Фримена
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам
Точка кипения по поводу решений Порошенко пройдена – эксперты
"Огонь возмездия": СМИ об ударе РФ по боевикам
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
12:38 (мск), источник: Nakanune.ru

Чем ближе зима, тем больше ремонтных работ: в Екатеринбурге закрывают ещё одну улицу

В Екатеринбурге с 23 сентября начинают работу на улице Стрелочников. Строительство сетей теплоснабжения пройдет в два этапа. Из-за этого свои маршруты изменят автобусы № 13 и № 60.

Временно отменят и введут несколько остановок, сообщили Накануне.RU в муниципальном объединении автобусных предприятий.

Строительство будет идти в два этапа:

1 этап — по улице Стрелочников, от дома № 1"а до дома № 5 с 23 по 24 сентября;.

2 этап — по улице Стрелочников, от дома № 1"а до дома № 5 с 30 по 01 октября;.

В связи с этим в городе изменятся схемы движения маршрутов:

№ 13 «Площадь 1905 г. — ДМБ № 9» к остановке «ДМБ № 9»,

№ 60 «ТРЦ Карнавал — Синие Камни» к остановке «ТРЦ Карнавал» движение по улицам: Челюскинцев, Стрелочников, пер. Невьянский, Стрелочников, Челюскинцев, Гражданская, Машинистов, Готвальда далее по маршруту.

Остановка «Вокзальная» в сторону «ДМБ № 9» перенесена на улицу Вокзальная 12, напротив бизнес-центра Вокзальный. Временно отменяют остановки «Стрелочников» по Стрелочников и «Готвальда-Черепанова» по Готвальда, однако временно введут остановки «Управление дороги» по улице Челюскинцев и «Готвальда» по Готвальда.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Правительстве РФ запретили перекладывать расходы за дворовое освещение на жителей
КНДР пригрозила взорвать водородную бомбу в Тихом океане
Автор памятника Калашникову: ошибка с автоматом могла закрасться
В США устанавливают причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Facebook расскажет конгрессу о закупках рекламы из России
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
В России за неделю были «заминированы» более тысячи зданий
В Большой театр приняли праправнучку Матильды Кшесинской
Спорт
Лидеры бойкотируют Кубок России: итоги матчей 1/16 финала Четыре лучших клуба ЧР — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА — проиграли в матчах КР командам первого дивизиона, чемпион страны «Спартак» победил «Кубань»
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Эксперты оценили влияние реновации на торговую недвижимость
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь