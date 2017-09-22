В Воронеже снесут 51 киоск в переходе у Цирка

Источник: РИА "Воронеж"

Власти Воронежа наметили снос 51 киоска в переходе у Цирка на октябрь 2017 года. Павильоны разместили без разрешительных документов. Владельцы торговых объектов не установлены. Список киосков, подлежащих сносу в октябре, появился на сайте мэрии в пятницу, 22 сентября.

Судя по документу, в переходе на пересечении улиц 20 лет Октября и Кирова снесут киоски с продуктами, одеждой, бельем, колготками, батарейками, сотовыми телефонами. Всего за месяц под снос отправят 88 киосков. Список их адресов здесь.

Городские власти объявили о планах передать подземный переход инвестору в начале 2016 года. В марте 2015-го мэрия расторгла договоры аренды с предпринимателями, а сами торговцы подписали гарантийные письма о добровольном демонтаже торговых объектов к 1 февраля 2017 года. Столкнувшись с категорическим нежеланием торговцев сносить киоски, мэр Александр Гусев продлил этот срок до 1 июля 2017 года.

В апреле 2017 года мэрия Воронежа объявила конкурс на право заключения концессионного соглашения по реконструкции подземного перехода. Инвестор отремонтирует изношенные несущие конструкции и инженерные сети перехода, установит входные группы и создаст в переходе безбарьерную среду для инвалидов. По оценке вице-мэра Алексея Антиликаторова, поэтапная реконструкция перехода уложится в три года. В конце мая две воронежских фирмы — ООО «Меридиан» и ООО «Спецхимстрой» — подали заявки на право заключения концессионного соглашения. ООО «Спецхимстрой» не допустили к конкурсу — фирма предоставила не все документы.

Вначале договор с потенциальным инвестором должны были заключить в сентябре 2017 года, однако администрация города отложила подписание контракта до 2 ноября. Конкурсные предложения принимаются до 23 октября.

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