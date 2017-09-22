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12:49 (мск), источник: Sputnik.by

Мобильные операторы Беларуси и РФ готовы снизить цены в роуминге

МИНСК, 22 сен — Sputnik. Мобильные операторы Беларуси и России готовы снизить цены на роуминговые сообщения между двумя государствами, сообщил министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков.

Источник: Sputnik.by

На последнем Форуме регионов Беларуси и России в Минске спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович в очередной раз задал вопрос о том, когда будет отменен роуминг в странах ЕАЭС. Затем это предложение было поддержано президентами России и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Однако пока о конкретных шагах по отмене роуминга ничего не известно. Проблема в том, что российские операторы не могут решить, как «разбросать» издержки за отмену роуминга на всех своих абонентов. Кроме того, в РФ, в отличие от Беларуси, существует межрегиональный роуминг.

Определенные шаги уже сделаны, операторы связи между собой уже договорились по снижению цены роуминговых сообщений. Будем двигаться дальше
Сергей Попков

Он отметил, что принимал участие в форуме Союзного государства в июне в Москве, где Путин и Лукашенко дали ведомствам двух стран прямое поручение проработать этот вопрос. Сейчас ведется такая работа.

Министр признал, что отмена роуминга — сложный вопрос.

«Надо понимать, ни к какому нулю мы не придем, за все надо платить. Не будет как такового роуминга, будут — и есть — операторские отношения между белорусским и российским оператором. Цена какая-то останется. Но она будет разумной. Экономику не обманешь. Все равно надо обслуживать оборудование, за каналы связи платить», — отметил Попков.

Он предложил рассматривать этот вопрос шире, поскольку и у Беларуси, и у РФ есть обязательства в рамках ЕАЭС, которые предусматривают отмену роуминга внутри Союза. Кроме того, у всех операторов должна быть единая тарифная политика при формировании цен на входящие звонки в ту или иную страну.

По словам Попкова, до 1 января 2020 года органы связи и информатизации всех стран ЕАЭС должны выработать единые подходы по формированию тарифов на входящие звонки. Он подчеркнул, что решение вопроса между белорусскими и российскими мобильными операторами — это малая доля тех задач, которые стоят в рамках ЕАЭС.

Ранее первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко в беседе с журналистами пояснял, что отменить роуминг в ЕАЭС пока не удается из-за отсутствия договоренностей между мобильными операторами в России и других странах Союза.

По его словам, в ЕАЭС есть страны, которые по организации мобильной связи идентичны друг другу, в них нет межрегионального роуминга. К таким странам относится и Беларусь. Для РФ же, где есть и межрегиональный роуминг, это вопрос не столько технический, сколько социальный.

По словам первого замминистра, в случае отмены роуминга внутри ЕАЭС, в России мобильные операторы будут вынуждены переложить свои затраты на всех абонентов.

Шедко добавил, что ближайшие консультации по этому вопросу запланированы на октябрь.

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