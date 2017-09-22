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13:49 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Рустаму Минниханову представили концепцию мастер-плана Казанского финансового района

(Город Казань KZN.RU, 22 сентября). Концепцию мастер-плана Казанского финансового района представили Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову. Презентация состоялась в Доме Правительства РТ.

На мероприятии присутствовали Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Президента РТ Олеся Балтусова, помощник Президента РТ Айрат Нурутдинов, представители республиканских органов власти.

Концепцию представила управляющий директор и архитектор малазийской градостроительной компании «APUDG» Норлиза Хашим. Она подчеркнула, что одной из важных особенностей проекта является реабилитация промышленной территории Ново-Татарской слободы и развитие инфраструктуры набережной реки Волга. Казанский финансовый район в перспективе должен стать международным бизнес-центром. При этом планируется максимально сохранить культурные и исторические элементы данной территории.

Общая площадь планировки составляет более 1,1 тыс. га, из них 656 га — территория застройки. По прогнозу разработчиков концепции, через 30 лет в финансовом районе будут проживать порядка 43 тыс. человек, будет создано 18,7 тыс. новых рабочих мест. Также проект предполагает строительство 5,6 км новых дорог и модернизацию 20,5 км существующего дорожного полотна.

Важный вопрос — экологическое благополучие территории. Почти 95 га планируется выделить под различные общественные пространства и зеленые участки. В планах — масштабная модернизация канализационных узлов и объектов системы водоотведения и очистки сточных вод.

Норлиза Хашим отметила, что позиционирование Казани в качестве регионального финансового центра будет достигнуто посредством выполнения ряда задач. Так, предполагается, что в новом районе будут размещены головные офисы и филиалы татарстанских и российских банков, а также офисы крупных компаний. Финансовые учреждения должны расширить свои услуги по таким направлениям, как исламский банкинг и корпоративные финансы, принимая во внимание интересы участников рынка и отвечая потребностям экономики Татарстана.

Дальнейшее наращивание спектра финансовых и банковских услуг должно включить в себя развитие частного банковского обслуживания, управления имуществом и благосостоянием, управления фондами, биржевых операций, консультаций по инвестиционным вопросам.

Отдельно Норлиза Хашим остановилась на вопросах модернизации транспортной инфраструктуры, благоустройства набережной Волги, создания качественной городской среды, размещения эко-производств, развития деловой площадки и пр.

Далее участники встречи обсудили ряд вопросов по представленному мастер-плану. В частности, Рустам Минниханов отметил необходимость доработки модели транспортной сети будущего финансового района, сообщает портал Правительства РТ.

Справка

APUDG (AJM Planning and Urban Design Group Sdn Bhd) — малайзийская команда градостроителей, урбанистов, планировщиков, архитекторов, инженеров, экологов, работа которых связана с повышением качества среды обитания в городах, поселениях и регионах. В 2012 году фирма APUDG участвовала в разработке мастер-плана Kazan Smart City.

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