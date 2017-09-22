Рустаму Минниханову представили концепцию мастер-плана Казанского финансового района
(Город Казань KZN.RU, 22 сентября). Концепцию
(Город Казань KZN.RU, 22 сентября). Концепцию
На мероприятии присутствовали
Концепцию представила управляющий директор и архитектор малазийской градостроительной компании «APUDG» Норлиза Хашим. Она подчеркнула, что одной из важных особенностей проекта является реабилитация промышленной территории
Общая площадь планировки составляет более 1,1 тыс. га, из них 656 га — территория застройки. По прогнозу разработчиков концепции, через 30 лет в финансовом районе будут проживать порядка 43 тыс. человек, будет создано 18,7 тыс. новых рабочих мест. Также проект предполагает строительство 5,6 км новых дорог и модернизацию 20,5 км существующего дорожного полотна.
Важный вопрос — экологическое благополучие территории. Почти 95 га планируется выделить под различные общественные пространства и зеленые участки. В планах — масштабная модернизация канализационных узлов и объектов системы водоотведения и очистки сточных вод.
Норлиза Хашим отметила, что позиционирование Казани в качестве регионального финансового центра будет достигнуто посредством выполнения ряда задач. Так, предполагается, что в новом районе будут размещены головные офисы и филиалы татарстанских и российских банков, а также офисы крупных компаний. Финансовые учреждения должны расширить свои услуги по таким направлениям, как исламский банкинг и корпоративные финансы, принимая во внимание интересы участников рынка и отвечая потребностям экономики Татарстана.
Дальнейшее наращивание спектра финансовых и банковских услуг должно включить в себя развитие частного банковского обслуживания, управления имуществом и благосостоянием, управления фондами, биржевых операций, консультаций по инвестиционным вопросам.
Отдельно Норлиза Хашим остановилась на вопросах модернизации транспортной инфраструктуры, благоустройства набережной Волги, создания качественной городской среды, размещения
Далее участники встречи обсудили ряд вопросов по представленному
Справка
APUDG (AJM Planning and Urban Design Group Sdn Bhd) — малайзийская команда градостроителей, урбанистов, планировщиков, архитекторов, инженеров, экологов, работа которых связана с повышением качества среды обитания в городах, поселениях и регионах. В 2012 году фирма APUDG участвовала в разработке