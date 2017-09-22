Юристы Узбекистана смогут повысить квалификацию в топ-5 компаний США
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В
От американской стороны участвовали представители Государственного департамента, Департамента торговли США, а также крупных компаний, корпораций и банковских учреждений, сообщает
В ходе панельной дискуссии на тему «Повышение инвестиционной привлекательности через развитие правовой инфраструктуры и промышленности» с докладом также выступил министр юстиции Республики Узбекистан Русланбек Давлетов. Доклад был посвящен вопросам проводимых в республике преобразований и роли Министерства юстиции в сфере защиты прав иностранных инвесторов.
В ходе
В соответствии с ними будет открыт специальный центр, его деятельность будет поддерживаться Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан.
В рамках подписанных документов предусматривается обмен опытом по вопросам международных инвестиционных и коммерческих споров и адвокатской техники посредством проведения обучения, организации стажировок сотрудников министерств и ведомств в юридических компаниях. Данные мероприятия направлены на повышение знаний и квалификации сотрудников министерств и ведомств по вопросам международного права и международных арбитражных разбирательств.