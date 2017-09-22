Юристы Узбекистана смогут повысить квалификацию в топ-5 компаний США

Источник: Sputnik

От американской стороны участвовали представители Государственного департамента, Департамента торговли США, а также крупных компаний, корпораций и банковских учреждений, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.

В ходе панельной дискуссии на тему «Повышение инвестиционной привлекательности через развитие правовой инфраструктуры и промышленности» с докладом также выступил министр юстиции Республики Узбекистан Русланбек Давлетов. Доклад был посвящен вопросам проводимых в республике преобразований и роли Министерства юстиции в сфере защиты прав иностранных инвесторов.

В ходе бизнес-форума Министерством юстиции также проведены отдельные встречи с партнерами пяти сильнейших юридических компаний White & Case, Sidley Austin, Hogan Lovells, Holwell, Shuster and Goldberg и Foley Hoag в США. Между Министерством юстиции и этими юридическим компаниями были подписаны меморандумы о повышении квалификации юристов в Узбекистане.

В соответствии с ними будет открыт специальный центр, его деятельность будет поддерживаться Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан.