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13:19 (мск), источник: Sputnik

Юристы Узбекистана смогут повысить квалификацию в топ-5 компаний США

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В Нью-Йорке состоялся узбекско-американский бизнес-форум. В работе бизнес-форума от узбекской стороны приняли участие представители ряда государственных органов, коммерческих структур и финансовых учреждений.

Источник: Sputnik

От американской стороны участвовали представители Государственного департамента, Департамента торговли США, а также крупных компаний, корпораций и банковских учреждений, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.

В ходе панельной дискуссии на тему «Повышение инвестиционной привлекательности через развитие правовой инфраструктуры и промышленности» с докладом также выступил министр юстиции Республики Узбекистан Русланбек Давлетов. Доклад был посвящен вопросам проводимых в республике преобразований и роли Министерства юстиции в сфере защиты прав иностранных инвесторов.

В ходе бизнес-форума Министерством юстиции также проведены отдельные встречи с партнерами пяти сильнейших юридических компаний White & Case, Sidley Austin, Hogan Lovells, Holwell, Shuster and Goldberg и Foley Hoag в США. Между Министерством юстиции и этими юридическим компаниями были подписаны меморандумы о повышении квалификации юристов в Узбекистане.

В соответствии с ними будет открыт специальный центр, его деятельность будет поддерживаться Национальным банком внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан.

В рамках подписанных документов предусматривается обмен опытом по вопросам международных инвестиционных и коммерческих споров и адвокатской техники посредством проведения обучения, организации стажировок сотрудников министерств и ведомств в юридических компаниях. Данные мероприятия направлены на повышение знаний и квалификации сотрудников министерств и ведомств по вопросам международного права и международных арбитражных разбирательств.

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