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18:16 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Со строительной компании из Петербурга взыскали более 23 млн рублей

Фирма задолжала деньги своему кредитору.

С петербургской компании «Строительно-Монтажное Управление № 303» взыскали более 23 миллионов рублей, передает пресс-служба УФССП по городу.

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По данным ведомства, фирма взяла кредит у другого предприятия на сумму 20 миллионов рублей.

Еще 3 миллиона набежало в виде процентов. Компания не погасила задолженность вовремя, и кредитору пришлось обратиться в суд.

Приставы наложили арест на банковские счета фирмы и списали с них все имеющиеся деньги в счет оплаты долга. Оставшиеся средства компания внесла самостоятельно.

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