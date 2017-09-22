Со строительной компании из Петербурга взыскали более 23 млн рублей

С петербургской компании «Строительно-Монтажное Управление № 303» взыскали более 23 миллионов рублей, передает пресс-служба УФССП по городу.

Читайте также Где асфальт? Почему в Петербурге так часто ремонтируют дороги

По данным ведомства, фирма взяла кредит у другого предприятия на сумму 20 миллионов рублей.

Еще 3 миллиона набежало в виде процентов. Компания не погасила задолженность вовремя, и кредитору пришлось обратиться в суд.