Со строительной компании из Петербурга взыскали более 23 млн рублей
Фирма задолжала деньги своему кредитору.
Фирма задолжала деньги своему кредитору.
С петербургской компании «Строительно-Монтажное Управление № 303» взыскали более 23 миллионов рублей, передает
Еще 3 миллиона набежало в виде процентов. Компания не погасила задолженность вовремя, и кредитору пришлось обратиться в суд.
Приставы наложили арест на банковские счета фирмы и списали с них все имеющиеся деньги в счет оплаты долга. Оставшиеся средства компания внесла самостоятельно.