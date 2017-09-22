Развязку у ипподрома в Перми планируют сдать 15 октября

Сейчас готовность развязки составляет более 95%. Об пишет Business Class со ссылкой на заместителя главы администрации Анатолия Дашкевича.

Кроме того, в дальнейшем администрация, возможно, займётся проектированием и строительством второго уровня развязки.

«Микрорайон продолжит развиваться, и не исключено, что второй уровень развязки, если он потребуется, будет возведён при участии бизнеса», — заявил Анатолий Дашкевич.