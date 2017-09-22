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13:14 (мск), источник: NewsKo

Развязку у ипподрома в Перми планируют сдать 15 октября

15 октября будет введёна в эксплуатацию развязка на пересечении шоссе Космонавтов, ул. Мира и ул. Архитектора Свиязева около ипподрома.

Сейчас готовность развязки составляет более 95%. Об пишет Business Class со ссылкой на заместителя главы администрации Анатолия Дашкевича.

Кроме того, в дальнейшем администрация, возможно, займётся проектированием и строительством второго уровня развязки.

«Микрорайон продолжит развиваться, и не исключено, что второй уровень развязки, если он потребуется, будет возведён при участии бизнеса», — заявил Анатолий Дашкевич.

Напомним, объект планировалось сдать в эксплуатацию 30 октября 2017 года. Подрядчиком выступает ООО «Ла Терра». Стоимость строительства составляет 385 млн руб. Проект предусматривает строительство кольцевой развязки с радиусом центрального островка 25 м и шириной проезжей части 11 м, тротуаров шириной 3 м. Кроме этого, подрядчик установит регулируемые пешеходные переходы, ремонт сетей наружного освещения, обустроит ливневую канализацию, велодорожки.

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