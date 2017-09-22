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13:13 (мск), источник: Новости Перми

Возле кинотеатра «Рубин» убрали незаконный рынок

Ранее земельный участок по улице Маршала Рыбалко-88/а, на котором располагался рынок, был арендован у города предпринимателем. В конце 2016 года договор аренды истек, а киоски и прилавки продолжали работать.

При этом бизнесмену отказали в заключении нового договора аренды на 2017 год. В прокуратуре отмечают, что несмотря на отсутствие документа и длительное использование земельного участка, администрация Кировского района никаких мер не предпринимала.

В конце мая прокурор района добился того, чтобы информация о незаконном рынке была направлена в департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми. Так объект попал в реестр самовольной установленных и незаконно размещенных.

Меры административного воздействия к владельцу рынка были приняты в июле 2017 года только после повторного запроса прокуратуры.

По итогам работы с прокурором администрация района прекратила деятельность рынка, все нестационарные торговые объекты демонтированы. Должностное лицо, допустившее бездействие, привлечено к дисциплинарной ответственности.

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