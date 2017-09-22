Повышение стоимости проезда в ростовском транспорте отложили в третий раз

«Пока продолжается процесс согласования и точная дата повышения стоимости проезда пока не определена. Основная задача для нас сейчас — ввести в автобусах города систему безналичной оплаты проезда для того, чтобы контролировать финансовые потоки», — рассказали в городской администрации изданию.

Изначально о росте стоимости на проезд в автобусах и маршрутных такси стало известно в конце июля на пресс-конференции Виталия Кушнарёва. Тогда называлась дата 1 августа. Предполагалось, что платить в маршрутных такси пассажирам придется 25 рублей, а в автобусах — 25 рублей при проезда наличными и 20 рублей при оплате транспортной картой. Однако позже назывались другие даты изменения стоимости: третья декада августа, 1 сентября и, наконец, 1 октября. При этом с 1 октября проезд уже планировали повышать до 24 рублей в маршрутных такси и при оплате наличными в автобусах, данные о стоимости проезда в 20 рублей в автобусах при оплате по «безналу» сохранялись.