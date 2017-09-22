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13:57 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов: Мелкие недоработки при реконструкции «Храброво» сильно нас раздражают

При реконструкции аэропорта «Храброво» возникли проблемы «технического характера», которые «сильно раздражают» областные власти. Об этом журналистам в пятницу сообщил врио губернатора региона Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Источник: Новый Калининград

По его словам, сейчас работы в «Храброво» не отстают от графика.

«Там были проблемы технического характера, связанные со строительством и с сокращением зоны регистрации. Там были протечки определенные, они не успели вовремя сделать вот сочленение, его огородить, чтобы не протекало от дождя. Сейчас все устранили, все сделали. Но, честно говоря, эти их мелкие недоработки, они достаточно сильно нас раздражают. И я попросил Елену Ивановну (Дятлову, врио министра развития инфраструктуры — прим “Нового Калининграда”) обратить на это внимание. Помимо того что она контролирует ход работ самих, но и вот такие технические моменты, чтобы они неудобства никакого не создавали», — сказал Алиханов журналистам.

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