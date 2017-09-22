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13:47 (мск), источник: Sputniknews.kz

Вера в людей восстановлена: сотрудник ЦОНа помог инвалидам получить жилье

АСТАНА, 22 сен — Sputnik. О неожиданном поступке инспектора Центра обслуживания населения (ЦОН) стало известно благодаря сообщению в социальных сетях, в котором жители поселка Затобольск в Костанайской области разыскивали его, чтобы отблагодарить за доброту и помощь в получении жилья.

Источник: Sputniknews.kz

Пользователь Yassel Boom рассказала на своей странице в соцсети трогательную историю.

«Жил-был в Затобольске (для тех, кто не в курсе, это под Костанаем) парень Андрей. Женился. Дочку родил. Вот чтобы рождение дочки зарегистрировать и свидетельство о рождении получить, вызвал на дом сотрудника местного ЦОНа. На дом — потому что инвалид-колясочник. И вот тут в истории появляется рыцарь в сияющих доспехах по имени Сагадат, который предложил Андрею встать в очередь на жилье, а заодно и дочку поставить в очередь на детский сад. Но оказалось, что ни у Андрея, ни у его жены нет прописки. А вы же понимаете, какой это головняк, когда нет прописки? И тогда Сагадат прописывает их у себя! И понеслось… Через год Андрей с семьей переехал в свою квартиру! А через три подошла очередь дочурке идти в детсад. Хаппи енд и всемерное счастье! Теперь Андрей ищет сотрудника Затобольского ЦОНа по имени Сагадат, чтобы пригласить его на день рождения дочери и отблагодарить за причиненное добро. Помогите найти героя!» — написала Yassel Boom.

Сотрудник был найден, им оказался Сагадат Бектуров, который в настоящее время является руководителем отдела ЦОН Федоровского района Костанайской области.

Sputnik Казахстан обратился за комментарием в госкорпорацию «Правительсьво для граждан».

«Инспектора ЦОН, о котором шла речь в посте, зовут Сагадат Бектуров. Он действительно три года назад работал в отделе ЦОН Костанайского района и выезжал на дом для оказания государственных услуг к людям с инвалидностью I или II групп. Мы нашли его и передали приглашение на день рождения от семьи, для которой он сыграл такую важную роль. Сагадат работает в системе центров обслуживания населения с 2008 года, в начале своей карьеры был консультантом, позже главным специалистом, заместителем руководителя, ментором. Сегодня Сагадат занимает должность руководителя отдела ЦОН Федоровского района», — прокомментировала пресс-секретарь госкорпорации Асель Маржакупова.

Корреспонденту Sputnik Казахстан удалось связаться с героем.

«Я хорошо помню эту семью, прописал у себя, потому что просто как сотрудник ЦОН хотел помочь этим людям — без прописки они не могли получить свидетельство о рождении ребенка. Также рассказал, что они могут получить жилье и помог оформить заявление. У меня дома они были прописаны полтора года, потом получили собственное жилье и прописались у себя. Мне говорили, что Андрей искал меня, чтобы пригласить на новоселье, но я тогда уже работал в другом районе, к сожалению, мы немного “потерялись”. Но в субботу сновау видимся на дне рождения их дочки, меня пригласили. Я бы не хотел, чтобы обо мне много писали: я не сделал ничего особенно, мне кажется, так бы на моем месте поступил каждый», — рассказал корреспонденту Сагадат Бектуров в телефонном разговоре.

В «Правительстве для граждан» подчеркнули, что поступок инспектора является примером не только для его коллег из Костанайской области, но и всего Казахстана.

«Мы гордимся тем, что в рядах наших работников есть люди, для которых, помимо качественного оказания государственных услуг, есть еще одна важная задача — оставаться человеком, и которые с достоинством выполняют обе эти задачи», — заключили в госкорпорации.

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