В Омске барахолку могут перенести в «Торговый город»
Самое колоритное место города может переехать на Левобережье.
Самое колоритное место города может переехать на Левобережье.
Сегодня, 22 сентября, на
Причем торговый комплекс, который в народе называют «Хитрым рынком», останется. Переезд в «Торговый город», возможно, произойдет у торговцев марками, значками и прошлыми винтажными вещами.
Михаил Щелконогов, начальник управления развития потребительского рынка и внешнеэкономической деятельности депэкономики Омска:
— О переносе рынка говорить пока рано. Сейчас ещё ведутся переговоры с администрацией «Торгового города», которая планировала строить павильон недалеко от «Ленты». Когда все договорённости будут достигнуты, исполняющий обязанности мэра Сергею Фролов примет окончательное решение (Цитата «ОмскЗдесь»).
Отметим, что сейчас на территории «Торгового города» планируется построить павильон, под который и думают поместить стихийную торговлю с Блошиного рынка.
Другой вопрос, что город может лишиться одной из самых колоритных своих частей.