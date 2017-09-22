В Башкирию привлекут 700 медиков из-за рубежа

В официальном распоряжения Правительства России говорится, что предпочтение будут отдавать молодым специалистам — студентам медицинских вузов и вчерашним выпускникам. До 2020 года на развитие программы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Башкортостан» планируют потратить до 10 миллионов рублей.