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13:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирию привлекут 700 медиков из-за рубежа

Соответствующий документ подготовили в Правительстве России.

В Правительстве России утвердили программу развития региона, согласно которой в Башкирию привлекут 700 медиков из-за рубежа.

В официальном распоряжения Правительства России говорится, что предпочтение будут отдавать молодым специалистам — студентам медицинских вузов и вчерашним выпускникам. До 2020 года на развитие программы «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Башкортостан» планируют потратить до 10 миллионов рублей.

Кроме того, похожую программу запустят в соседней Оренбургской области.

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