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14:33 (мск), источник: РБК

Власти Москвы назвали «уткой» воровство растений в парке «Зарядье»

В московской мэрии настаивают, что никакие вандалы специально не выкапывали редкие растения из ландшафтного парка «Зарядье». На растения посетители могли наступить случайно, считает глава департамента строительства Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

Глава департамента строительства столичной мэрии Андрей Бочкарев заявил, что сообщения о том, что в парке «Зарядье» массово расхищают и продают редкие растения, являются информационной «уткой», сообщает корреспондент РБК.

Ранее о том, что посетители «Зарядья» вырывают с корнем редкие растения, говорил начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин. По его словам, за три дня после открытия парка был разбит стеклянный купол и уничтожено 10 тыс. растений. Сообщения об этом позже были опровергнуты пресс-службой парка.

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​Никакого вандализма не было, «утка» какая-то была. Идет нормальная работа парка, в некоторых местах люди выходили на траву, фотографировались. Это обычная работа парковых служб, в течение дня это все восстанавливают.
Андрей Бочкарев
Глава департамента строительства столичной мэрии

По его словам, посетители вполне могли кое-где случайно наступить на траву, «но чтобы массово вырывали и уносили куда-то, такого не было», отметил он.

«Любой парк начинает свою работу постепенно, в “Зарядье” все в порядке», — заключил глава департамента.

После появления опровержения от пресс-службы парка, на интернет-платформе Avito появились объявления о продаже из парка «Зарядье», которое было квалифицированно модераторами площадки как сообщение о продаже краденого и заблокированы.

В пресс-службе Avito в разговоре с корреспондентом РБК также отметили, что такое объявление было «единичным».
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Источник РБК, близкий к руководству парка, сообщил также, что в парке уже придумали способ, как спасти редкие растения от вытаптывания — в «Зарядье» скорректируют сеть дорожек. «Где-то нужно замостить дорожки, засыпать гравием. Это косметические вещи и стоят копейки», — сказал собеседник РБК. Он также отметил, что в первые дни посещений была вытоптана «ничтожная часть» зеленых насаждений и произошло это потому, что «посетители, поднимаясь на холм, смотрели на открывающиеся виды, а не под ноги».

Архитектор Тимур Башкаев, проектировавший интерьеры «Медиацентра» в «Зарядье» и «Заповедного посольства» в парке, также подтвердил РБК, что границы дорожек в тундровой зоне парка будут скорректированны.

В этом месте популярная видовая точка, а растения небольшие. Люди фотографируются и не замечают их. Не думаю, что кто-то специально ходил и вырывал растения.
Тимур Башкаев
Архитектор

Ранее ландшафтные дизайнеры также рассказывали РБК, что причиной гибели части зеленых насаждений в «Зарядье» могли стать ошибки в проектировании парка и слишком поздняя высадка растений.

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