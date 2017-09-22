В свердловских муниципалитетах повысится плата за детсады
После Нового года.
После Нового года.
С 1 января 2018 года в муниципалитетах Свердловской области повысится плата за детские сады. Как сообщили «Уралинформбюро» в
Согласно документу, стоимость пребывания в ДОУ вырастет с 1 января 2018 года не более чем на 4%.
«Максимум плата увеличится на 200 рублей. Рост связан с инфляцией. Это происходит каждый год. Муниципалитеты подают заявки, указывают экономически обоснованную стоимость посещения. В этом году такие заявки подали не все территории. Например, в Екатеринбурге отказались от повышения платы», — прокомментировали в
Предыдущее постановление регионального правительства о максимальном размере платы за детсады было принято весной 2016 года. Сейчас стоимость посещения ДОУ в Екатеринбурге составляет 2 980 рублей в месяц.