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14:04 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В свердловских муниципалитетах повысится плата за детсады

После Нового года.

Источник: УралИнформБюро

С 1 января 2018 года в муниципалитетах Свердловской области повысится плата за детские сады. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального министерства образования, соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен.

Согласно документу, стоимость пребывания в ДОУ вырастет с 1 января 2018 года не более чем на 4%.

«Максимум плата увеличится на 200 рублей. Рост связан с инфляцией. Это происходит каждый год. Муниципалитеты подают заявки, указывают экономически обоснованную стоимость посещения. В этом году такие заявки подали не все территории. Например, в Екатеринбурге отказались от повышения платы», — прокомментировали в пресс-службе министерства образования Свердловской области.

Предыдущее постановление регионального правительства о максимальном размере платы за детсады было принято весной 2016 года. Сейчас стоимость посещения ДОУ в Екатеринбурге составляет 2 980 рублей в месяц.

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