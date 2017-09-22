В свердловских муниципалитетах повысится плата за детсады

Источник: УралИнформБюро

С 1 января 2018 года в муниципалитетах Свердловской области повысится плата за детские сады. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального министерства образования, соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен.

Согласно документу, стоимость пребывания в ДОУ вырастет с 1 января 2018 года не более чем на 4%.

«Максимум плата увеличится на 200 рублей. Рост связан с инфляцией. Это происходит каждый год. Муниципалитеты подают заявки, указывают экономически обоснованную стоимость посещения. В этом году такие заявки подали не все территории. Например, в Екатеринбурге отказались от повышения платы», — прокомментировали в пресс-службе министерства образования Свердловской области.