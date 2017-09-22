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14:01 (мск), источник: VN.ru

Три километра Красного проспекта отремонтировали дорожники

На 19 дорожных объектах в Новосибирской области завершились ремонтные работы по проекту «Безопасные и качественные дороги», они сданы в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В частности, был отремонтирован 3-километровый участок Красного проспекта от улицы Писарева до Мочищенского шоссе. Здесь было обновлено дорожное покрытие, установлены пешеходные ограждения, а также плоские светодиодные светофоры с обратным отсчетом (43 транспортных и 36 пешеходных), которые подключены к автоматизированной системе управления дорожным движением.

На данном участке заменили 742 дорожных знака, нанесли дорожную разметку термопластиком, заасфальтировали проезжую часть, восстановили остановочные площадки, а на пересечении с улицей Кропоткина установили комплекс фотовидеофиксации, рассказал исполнительный директор подрядной организации ООО «Сибавтобан» Вадим Тимошенко.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства НСО Евгения Ракова, стоимость работ на участке составила 187 миллионов рублей. «Это один из крупных и значимых объектов в Новосибирске. Здесь наблюдается высокая интенсивность транспортного потока и, как следствие, увеличение мест концентрации ДТП», — отметил Евгений Раков.

В целом в этом году Новосибирская область на реализацию проекта получила 1 миллиард рублей федеральных средств, столько же удалось добавить из областного бюджета. Наибольшую сумму — 800 миллионов рублей — получил город Новосибирск.

Помимо дорог, в Новосибирске ремонтируют и другие объекты. В частности, до конца 2017 года планируется благоустроить 400 новосибирских дворов.

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