Челябинский облсуд вернул в состав нацпарка «Таганай» земли, на которых планировали построить коттеджи
Челябинск. 22 сентября.
Челябинск. 22 сентября.
Как уточнили агентству «Интерфакс-Урал» в
Данным
По результатам проверки прокурор области предъявил иск в интересах государства об оспаривании решения представительного органа.
Челябинский областной суд данный иск удовлетворил, отменив незаконный нормативный акт.
Как пояснил агентству осведомленный источник, на землях, проходивших вдоль границы нацпарка, планировалось построить элитное жилье.