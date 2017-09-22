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13:58 (мск), источник: Интерфакс

Челябинский облсуд вернул в состав нацпарка «Таганай» земли, на которых планировали построить коттеджи

Челябинск. 22 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Челябинский областной суд отменил постановление депутатов Златоустовского городского собрания, которым 60 га земель нацпарка «Таганай» были переведены в фонд городских земель, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в пятницу.

Как уточнили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе надзорного ведомства, в 2007 году городское собрание депутатов утвердило проект корректировки генплана Златоуста и градостроительного зонирования.

Данным нормативно-правовым актом без соблюдения установленной процедуры согласования и перевода земель из одной категории в другую, в границы города были включены восемь земельных участков Национального парка «Таганай». В общей сложности гослесфонд потерял свыше 60 га.

По результатам проверки прокурор области предъявил иск в интересах государства об оспаривании решения представительного органа.

Челябинский областной суд данный иск удовлетворил, отменив незаконный нормативный акт.

Как пояснил агентству осведомленный источник, на землях, проходивших вдоль границы нацпарка, планировалось построить элитное жилье.

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