Челябинский облсуд вернул в состав нацпарка «Таганай» земли, на которых планировали построить коттеджи

Как уточнили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе надзорного ведомства, в 2007 году городское собрание депутатов утвердило проект корректировки генплана Златоуста и градостроительного зонирования.

Данным нормативно-правовым актом без соблюдения установленной процедуры согласования и перевода земель из одной категории в другую, в границы города были включены восемь земельных участков Национального парка «Таганай». В общей сложности гослесфонд потерял свыше 60 га.