Аксенов допустил снижение цен на топливо в Крыму

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что считает реальным снижение цен на топливо в республике.

Стоимость топлива на крымских АЗС необоснованно завышена, сказал ранее Аксенов. Он сообщил, что управление ФАС по республике завершает проверку нефтетрейдеров. Стоимость бензина А-92 на заправках Крыма колеблется в районе 40,5 рублей за литр, цена литра бензина А-95 превышает 43 рубля, литр дизельного топлива стоит порядка 40−41 рубль. В ФАС на этой неделе заявили, что уже до конца года цена на бензин в Крыму приблизится к средней по России.

«На мой взгляд, существует определенный сговор… Потенциал для снижения стоимости топлива есть», — сказал Аксенов в пятницу журналистам, подтвердив, что проверки на АЗС на предмет качества топлива будут продолжены.

Ранее он сообщил, что из 30 контрольных закупок топлива, сделанных в сентябре на АЗС в двух районах Крыма, более чем в 40% случаях выявлено несоответствие качества стандартам. Аксенов поручил профильному министерству начать процедуру контроля качества реализуемого в Крыму топлива из-за большого числа жалоб автовладельцев.