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14:03 (мск), источник: Sputnik

Оперативники СНБ изъяли у валютчиков в Фергане более $14 тысяч

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Оперативники СНБ совместно с Департаментом при Генпрокуратуре в ходе проведения рейдов в Фергане задержали несколько лиц, занимавшихся продажей валюты на черном рынке, сообщает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik

В частности, оперативной группой при реализации иностранной валюты с поличным были задержаны жители города Маргилан Толибжон Салиев и Голибжон Эргашев.

«Осужденные в мае этого года по статье 177 (Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Салиев и Эргашев не сделали соответствующих выводов и продолжили свою преступную деятельность. В результате, на днях они были задержаны с поличным возле торговой точки “Пайнет”, расположенной на улице Мустакиллик, при попытке продажи 7 тысяч долларов за 53,9 миллиона сумов по цене 7700 сумов за один доллар», — сообщил Sputnik сотрудник силового ведомства.

Как стало известно в ходе дознания, эта торговая точка принадлежала задержанным. После ее осмотра оперативники выявили дополнительно 299 долларов и 104 тысячи сумов, которые также были изъяты и процессуально оформлены в качестве вещественных доказательств.

Кроме того, оперативной группой при реализации 7850 долларов с поличным были задержаны жители Бешарыкского района Ферганской области Дилбаржон Бердикулов и Умиджон Эргашев. Они намеревались продать иностранную валюту по 7750 сумов за один доллар. Валютчики были задержаны на улице Алишера Навои при получении 60,8 миллиона сумов.

Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре возбудил в отношении Т. Салиева, Г. Эргашева Д. Бердикулова и У. Эргашева дела по части второй статьи 177 Уголовного кодекса. Следствие продолжается.

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