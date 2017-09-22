Оперативники СНБ изъяли у валютчиков в Фергане более $14 тысяч

Источник: Sputnik

В частности, оперативной группой при реализации иностранной валюты с поличным были задержаны жители города Маргилан Толибжон Салиев и Голибжон Эргашев.

«Осужденные в мае этого года по статье 177 (Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Салиев и Эргашев не сделали соответствующих выводов и продолжили свою преступную деятельность. В результате, на днях они были задержаны с поличным возле торговой точки “Пайнет”, расположенной на улице Мустакиллик, при попытке продажи 7 тысяч долларов за 53,9 миллиона сумов по цене 7700 сумов за один доллар», — сообщил Sputnik сотрудник силового ведомства.

Как стало известно в ходе дознания, эта торговая точка принадлежала задержанным. После ее осмотра оперативники выявили дополнительно 299 долларов и 104 тысячи сумов, которые также были изъяты и процессуально оформлены в качестве вещественных доказательств.

Кроме того, оперативной группой при реализации 7850 долларов с поличным были задержаны жители Бешарыкского района Ферганской области Дилбаржон Бердикулов и Умиджон Эргашев. Они намеревались продать иностранную валюту по 7750 сумов за один доллар. Валютчики были задержаны на улице Алишера Навои при получении 60,8 миллиона сумов.