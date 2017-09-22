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17:21 (мск), источник: Новый Калининград

Облвласти не видят проблем с мусором после закрытия городского полигона ТБО

Власти региона считают, что Калининград обойдется без дополнительного полигона ТБО на время рекультивации полигона в микрорайоне им. А. Космодемьянского. Об этом после оперативного совещания в правительстве в пятницу журналистам заявил врио губернатора Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Источник: Новый Калининград

Он отметил, что «коллапса», который предсказывали городские власти, после закрытие полигона для рекультивации и перенаправления отходов на другие полигоны области, не случилось.

«Еще когда [Сергей] Мельников руководил комитетом по ЖКХ в городе, они приходили и говорили: “Это какой-то кошмар, все, сейчас коллапс и перестанут возить”, и так далее. И ничего не случилось, все нормально. И хитрости маленькие, которые мусорщики пытаются заложить в свои расчеты… ну, они также не маленькие, а достаточно топорные, мы их видим. Поэтому ничего не случилось, полигоны работают», — сказал Алиханов.

Но это не отменяет необходимости решать проблему с отходами, добавил он. «Другое дело, что мы понимаем, что в перспективе 3−4 лет нам в любом случае нужно проблему решать, потому что мощности действующих легальных полигонов надолго не хватит. То есть, нам нужна сначала глубокая сортировка, потом если это будет экономически оправдано, какая-то переработка, увеличение вторичного оборота, и так далее. То есть, эта проблема все равно на повестке дня стоит и ее надо решать в ближайшие годы», — сказал врио губернатора.

Напомним, городские власти считают, что закрытие полигона ТБО негативно сказалось на экологической обстановке в городе, а необходимость муниципальной «Чистоты» пользоваться лицензированными полигонами ТБО вместо закрытой городской свалки в пос. А. Космодемьянского обходится городскому бюджету в 20 млн рублей.

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