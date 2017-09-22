Сбербанк намерен уйти из некоторых стран Европы из-за санкций
Глава банка Герман Греф отметил, что работать под санкциями «чрезвычайно тяжело».
Глава банка Герман Греф отметил, что работать под санкциями «чрезвычайно тяжело».
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сбербанк намерен уйти с рынка некоторых стран Европы
Мы сейчас оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран будем выходить, будем оптимизировать наш центральный офис в Европе. Под санкциями работать в Европе чрезвычайно тяжело.
«Хоть мы и небольшой банк в Европе, нас отнесли к системно значимым банкам — под прямой контроль и надзор Европейского центрального банка», — пояснил глав Сбербанка.
Как отметил Греф, «маленькому банку» в текущих условиях непросто нести все издержки, связанные с надзором ЕЦБ.
В последние годы Сбербанк существенно расширил свое международное присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина и Белоруссия), он представлен в девяти странах Центральной и Восточной Европы (Sberbank Europe AG, бывший Volksbank International) и в Турции (DenizBank).