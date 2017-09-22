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14:53 (мск), источник: ТАСС

Сбербанк намерен уйти из некоторых стран Европы из-за санкций

Глава банка Герман Греф отметил, что работать под санкциями «чрезвычайно тяжело».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сбербанк намерен уйти с рынка некоторых стран Европы из-за введенных против него санкций. Об этом в пятницу в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

Мы сейчас оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран будем выходить, будем оптимизировать наш центральный офис в Европе. Под санкциями работать в Европе чрезвычайно тяжело.
Герман Греф
Глава Сбербанка

«Хоть мы и небольшой банк в Европе, нас отнесли к системно значимым банкам — под прямой контроль и надзор Европейского центрального банка», — пояснил глав Сбербанка.

Как отметил Греф, «маленькому банку» в текущих условиях непросто нести все издержки, связанные с надзором ЕЦБ.

В последние годы Сбербанк существенно расширил свое международное присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, Украина и Белоруссия), он представлен в девяти странах Центральной и Восточной Европы (Sberbank Europe AG, бывший Volksbank International) и в Турции (DenizBank).

DenizBank: турецкое направление Сбербанка можно считать успешным
Во время загрузки произошла ошибка.
11:57 (мск)© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Александр Швед
под контролем ваще тяжело жить, геша... - особенно, когда сильна привычка воровать - безоглядно...
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