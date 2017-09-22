Сбербанк намерен уйти из некоторых стран Европы из-за санкций

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сбербанк намерен уйти с рынка некоторых стран Европы из-за введенных против него санкций. Об этом в пятницу в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

Мы сейчас оптимизируем нашу деятельность в Европе, из ряда стран будем выходить, будем оптимизировать наш центральный офис в Европе. Под санкциями работать в Европе чрезвычайно тяжело. Герман Греф Глава Сбербанка

«Хоть мы и небольшой банк в Европе, нас отнесли к системно значимым банкам — под прямой контроль и надзор Европейского центрального банка», — пояснил глав Сбербанка.

Как отметил Греф, «маленькому банку» в текущих условиях непросто нести все издержки, связанные с надзором ЕЦБ.