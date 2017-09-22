Дорогу от метромоста к «Арене Омск» построят за два года

В Кировском округе Омска запланировано строительство новой дороги, которая соединит развязку у метромоста с «Ареной Омск». Новая магистраль должна разгрузить от пробок Левый берег и стать дублером Красного Пути. На новую дорогу в первую очередь рассчитывают жители микрорайона «Прибрежный».

«Напрашивается строительство дороги от метромоста к “Арене Омск”. Федеральные деньги на эту дорогу, скорее всего, будут выделены уже в 2018 году. Думаю, что за два года эту первоочередную задачу нам удастся решить», — заявил в разговоре с «СуперОмском» глава Кировского округа Андрей Горбачев.