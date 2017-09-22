В Татарстане появятся новые площадки для трудоустройства молодежи

«Мы сейчас на стадии запуска проекта, связанного не только с устройством ребят как чиновников, с продвижением их по серьезным карьерным лестницам в общественных организациях. У нас очень много выпускников проектов. Мы говорим, что работаем с талантливой молодежью. А кто будет работать с неталантливыми? Надо работать со всеми. Мы должны создать несколько новых площадок, которые будут давать стартовые возможности и являться такими “Байконурами” абсолютно для всех категорий населения вне зависимости от того, живет ли молодой человек на селе или живет в центре Казани. Планируем несколько таких площадок в ближайшие месяц — два в республике запустить. Думаю, это будут очень серьезные партнерские площадки для проекта “Вверх!”», — заявил Кондратьев.