В Татарстане появятся новые площадки для трудоустройства молодежи
(Казань, 22 сентября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Татарстане в ближайшие месяцы начнут свою работу новые площадки по трудоустройству молодежи. Об этом на
(Казань, 22 сентября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Татарстане в ближайшие месяцы начнут свою работу новые площадки по трудоустройству молодежи. Об этом на
«Мы сейчас на стадии запуска проекта, связанного не только с устройством ребят как чиновников, с продвижением их по серьезным карьерным лестницам в общественных организациях. У нас очень много выпускников проектов. Мы говорим, что работаем с талантливой молодежью. А кто будет работать с неталантливыми? Надо работать со всеми. Мы должны создать несколько новых площадок, которые будут давать стартовые возможности и являться такими “Байконурами” абсолютно для всех категорий населения вне зависимости от того, живет ли молодой человек на селе или живет в центре Казани. Планируем несколько таких площадок в ближайшие месяц — два в республике запустить. Думаю, это будут очень серьезные партнерские площадки для проекта “Вверх!”», — заявил Кондратьев.
Также он отметил, что новые площадки станут «сообществом выпускников республиканских проектов».
«У нас в республике огромное количество конкурсов талантливой молодежи. И есть люди, которые участвуют, но не побеждают в этих конкурсах. Поэтому их энтузиазм и их желание работать на благо республики постараться интегрировать в положительные моменты. Это сообщество людей, которые хотят быть полезными для республики. Это будет некое сообщество выпускников республиканских проектов, которые будут помогать Правительству решать сложные экономические и политические кейсы», — добавил Кондратьев.