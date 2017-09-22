В Советском районе Волгограда ликвидируют стихийную свалку

Источник: РИАЦ

В пятницу на зачистку объекта вышла техника — два грузовика и погрузчик, а также рабочие, которые собирают по степи разлетевшуюся полиэтиленовую и пластиковую упаковку.

— Весь мусор будет отсюда вывезен на специализированные полигоны, где он будет обезврежен и утилизирован, — говорит начальник отдела благоустройства МБУ ЖКХ Советского района Александр Дуюнов. — В основном здесь скопились коммунальные отходы — пластик, стекло, ветки, сухая трава. Сегодня мы приступили к выполнению расчистки территории, задействованы 4 рабочих, на объекте работает погрузчик и два «Камаза». Планируем закончить эту работу до начала холодов.

По его словам, после уборки на этом месте будет установлен знак, запрещающий сброс мусора, а с местными жителями и дачниками администрация района проведет разъяснительную работу, чтобы здесь снова не росла свалка.

В Советском районе с начала лета убрано 19 свалок. Всего на территории района будет ликвидировано 26 свалок общей площадью около 55 гектаров, объем вывозимого мусора составит свыше 6 тысяч кубометров.

На очереди — большая свалка рядом с дачным массивом за поселком Водный. Грунтовая дорога, ведущая на асфальт от восьми дачных обществ с обеих сторон завалена мусором. Здесь и пакеты с бытовыми отходами, которые выбрасывают из окон автомобилей дачники, и строительный мусор, и остатки мебели. «Мусор сюда бросают недобросовестные садоводы, — говорит председатель ТСН “Червленое” Николай Бузаджи. — Вслед за ними сюда вываливают мусор водители из прицепов и грузовиков. Свалка растет из года в год. В прошлом году из-за возгорания на ней чуть не пострадал от огня дачный поселок. Тогда я предлагал администрации района закрыть эту грунтовую дорогу аншлагами, чтобы сюда не возили мусор грузовики. В этом — мы снова бьем тревогу — свалку нужно ликвидировать».

Он отмечает, что в своем дачном обществе наладил вывоз мусора, на центральных улицах стоят контейнеры, которые вывозят два раза в неделю. Какая ситуация с вывозом мусора в других семи садовых обществах, расположенных здесь же, предстоит разбираться администрации района.

— Этот объект внесен в перечень работ по уборке несанкционированных свалок, — прокомментировал Александр Дуюнов. — сейчас в районе ведем уборку более мелких свалок. Когда приступим к ликвидации этой, привлечем к работе садоводов. Будем приглашать их на субботники.