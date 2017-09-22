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15:09 (мск), источник: БЕЛТА

Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 октября

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

Источник: БЕЛТА

Подорожание коснется продукции «Табак-инвест». В частности, сигареты Monte Carlo Evolution Blue, Monte Carlo Evolution Silver, Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue, Monte Carlo Azure, Camel Black подорожают на 5 копеек. Подорожают и сигареты Winston Classic, Winston Blue, Winston Silver, Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver, Winston XS Blue, Winston XS Silver, Sobranie Blue, Sobranie Gold — также на 5 копеек.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

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