Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 октября
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 октября, сообщили БЕЛТА в
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 октября, сообщили БЕЛТА в
Подорожание коснется продукции «Табак-инвест». В частности, сигареты Monte Carlo Evolution Blue, Monte Carlo Evolution Silver, Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue, Monte Carlo Azure, Camel Black подорожают на 5 копеек. Подорожают и сигареты Winston Classic, Winston Blue, Winston Silver, Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver, Winston XS Blue, Winston XS Silver, Sobranie Blue, Sobranie Gold — также на 5 копеек.
Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.